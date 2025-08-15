ด่วน! ไฟไหม้ชั้น 28 โรงแรมหรู ย่านรามคำแหง เพลิงสงบแล้ว-ไม่มีผู้บาดเจ็บ
เมื่อเวลา 18.37 น. วันที่ 15 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม199 รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 18.47 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ซอยรามคำแหง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก ถึงที่เกิดเหตุ อยู่ระหว่างขึ้นตรวจสอบภายในอาคาร
เวลา 18.51 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด ซอยรามคำแหง ตรวจสอบแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น 28 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขึ้นตรวจสอบและอพยพประชาชนลงสู่ด้านล่าง
เวลา 19.03 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรม (แก้ไขจากเหตุเพลิงไหม้ภายในคอนโด) ซอยรามคำแหง 17 ขณะนี้เพลิงสงบ เบื้องต้นเป็นเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งห้อง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำภายในอาคารทำการดับถ่านและระบายควัน ตรวจสอบแล้วไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ