อว. ผนึกกำลัง สกร. ดันเครือข่าย ‘ครูนวัตกร’ แก้เศรษฐกิจฐานราก – ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

อว. ผนึกกำลัง สกร. ใช้องค์ความรู้ อววน. สร้างเครือข่ายนักนวัตกรและครูนวัตกร มุ่งเป้ายกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการทั่วไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ณ เวทีย่อย (Mini stage market zone) งาน อว.แฟร์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักนวัตกรและครูนวัตกร เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการสู่สากล”
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม รองปลัดกระทรวง อว. และ ดร.ยุพิน บัวคอม รองอธิบดี สกร. กล่าวแนวทางความร่วมมือ และนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากร สกร. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เข้าร่วมจำนวนมาก
นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค กล่าวรายงานว่า กระทรวง อว. เล็งเห็นความสำคัญ การเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พื้นที่ ซึ่ง ครู สกร. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ตลอดจนปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าใจบริบท และปัญหาของชุมชน และมีความเชี่ยวชาญในจัดการเรียนการสอนนอกระบบที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ส่งผลให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่นำไปใช้ได้จริง
“กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการบูรณาการระหว่างกัน และเพื่อสร้างเวทีบูรณาการเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต และขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ
รวมถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สินค้าและบริการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จึงถือเป็นก้าวสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมทักษะด้านนวัตกรรม บูรณาศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงองค์ความรู้ สู่การพัฒนา “ครูนวัตกร” ผู้ขับเคลื่อนชุมชนด้วย อววน.” นายเมธีชี้
ต่อมา ดร.ยุพิน บัวคอม รองอธิบดี สกร. กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยทักษะนวัตกรรมว่า การบูรณาการความร่วมมือนี้ เป็นโอกาสดีของการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของ ครู สกร. ผ่านกระบวนการเสริมทักษะด้าน อววน. สร้าง “ครูนวัตกร” ที่มีทักษะเฉพาะด้านในการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ เชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
“แม้ ครู สกร. จะมีจุดแข็งในความใกล้ชิดกับชุมชน และการประยุกต์เนื้อหาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือ เทคโนโลยี การเข้าถึงองค์ความรู้ระดับอุดมศึกษาและงานวิจัย ดังนั้น การเข้าถึงได้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อยอดอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น ซึ่งได้วางแนวทางความร่วมมือไว้ ดังนี้ หนึ่ง สนับสนุนข้อมูลความต้องการ เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตร สำหรับ Re-skill/Up-skill ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอง ประสานบุคลากรเข้าร่วมโครงการ และร่วมพัฒนาแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ และสาม จัดทำนโยบายสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่เข้าร่วม”ดร.ยุพินกล่าว
ด้าน น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน อววน. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกร ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 กระทรวง อว. ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย อววน. ผ่านกระบวนการเติมองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันเพื่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันแล้วครอบคลุมพื้นที่ 62 จังหวัด
“ สำหรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้โครงการ“การพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นครูนวัตกร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู สกร. ด้วยกระบวนการ Upskill Reskill Newskill ทักษะด้านนวัตกรรม สร้าง “ครูนวัตกร” ที่มีองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการลงมือทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านแผนงาน/โครงการ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และเกิด “นวัตกรชุมชน” ผู้จะสามารถร่วมบูรณาการศาสตร์การพัฒนา สู่“ชุมชนแห่งการเรียนรู้” มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และร่วมผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” น.ส.สุณีย์ระบุ
น.ส.สุณีย์ กล่าวอีกว่า กระทรวงการ อว. จะสนับสนุนใน 3 แนวทางสำคัญ คือ หนึ่ง สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอง ร่วมพัฒนาหลักสูตรทักษะนวัตกรรม เพื่อ Upskill Reskill Newskill บุคลากร ครู สกร. สร้าง ครูนวัตกร และสาม ประสานเครือข่าย อว. เข้าร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน อววน. เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ตามบริบทของพื้นที่
“การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะสร้างการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย อววน. ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนากำลังคนคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ คาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบ ของการบูรณาการภาครัฐที่สร้างผลลัพธ์จริง เกิดการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ และต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน” น.ส.สุณีย์กล่าวทิ้งท้าย