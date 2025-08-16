ปอศ.บุก 3 บริษัท ปล่อยกู้ไอคลาวด์ผิดกฎหมาย เงินหมุนเวียน นับ 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ต.บัญชา ช่วยรอดหมด สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัท พื้นที่แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร, ร้าน Exchange ย่านทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. และบริษัทใน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้จับกุม นายกรปณต (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี นายรุจิ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี และนายธณัฐนันท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด” พร้อมของกลางเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง, เอกสารรับจำนำไอคลาวด์ 1 แฟ้ม และสมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม
ทั้งนี้ก่อนหน้าตำรวจ บก.ปอศ.ได้ปฏิบัติการ Operation iLockdown : รื้อระบบล็อก iCloud ล้มระบบกู้เงินเถื่อน โดยมีการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งที่เปิดรับจำนำไอคลาวด์ในหลายสาขา อันเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้เงิน และเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด จนกระทั่งมีผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทที่เปิดกิจการในลักษณะเดียวกันคือรับจำนำไอคลาวด์ เป็นหลักประกัน ทำสัญญาผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งบริษัทจะส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ทั้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ทำงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร พร้อมให้กรอกบัญชีไอคลาวด์ของบริษัทใส่ในเครื่องโทรศัพท์ของผู้กู้ ใช้สำหรับติดตามทวงหนี้และแจ้งเตือน โดยควบคุมผ่านบัญชีไอคลาวด์ สามารถค้นหาพิกัดทของผู้กู้ได้ทันที แต่ลูกหนี้ยังสามารถใช้เครื่องได้ตามปกติ
สำหรับการปล่อยกู้ดังกล่าว ลูกหนี้ต้องชำระดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 270.1 ต่อปี จนกว่าจะมีเงินต้นมาชำระคืน หากล่าช้าเกิน 3 วัน มีค่าปรับถึงวันละ 100 บาท หากเกิน 7 วัน เครื่องจะถูกล็อกทันที และมีค่าปลดล็อกเพิ่มด้วย
ภายหลังเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนจนทราบแหล่งที่ตั้งบริษัท ก่อนยื่นขอหมายค้นจากศาล พร้อมนำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมดังกล่าว เบื้องต้นพบบริษัทมีลูกหนี้มากกว่า 2,000 ราย มีวงเงินหมุนเวียนมากกว่า 10 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป
