ตาชั่งพันดาว: บอร์ดเล็กถก10ชั่วโมง เคาะโผ 251 นายพลตำรวจ

|ผู้เขียน
|ไตร27
●…“ความไม่พ่ายแพ้อยู่ที่การป้องกัน โอกาสชัยชนะอยู่ที่การโจมตี” คำคม ซุนวู เจ้าของตำราพิชัยสงคราม
●…บอร์ดกลั่นกรองโผนายพลสีกากีระดับตร. บิ๊กต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. นั่งประธานเคาะบัญชีเรียบร้อยแล้ว 17 สิงหาคมเริ่มตั้งแต่ 09.00 น.ปาไป19.00 น. องค์ประชุมมีรองผบ.ตร. จเรตำรวจแห่งชาติ และตัวแทน ก.พ. เก้าอี้ว่าง รอง ผบ.ตร. 2, ผู้ช่วย ผบ.ตร. 5, ผบช. 11, รอง ผบช. 27 และ ผบก. 36 ทั้งแต่งตั้งโยกย้ายหมุนไป 251 ตำแหน่ง จากนั้นนำรายชื่อชงที่ประชุม ก.ตร. ที่บิ๊กอ้วน ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯนั่งหัวโต๊ะ ส่วนจะเป็นวันไหนสำนักงาน ก.ตร.ประสาน “หมอมิ้ง” พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดชส่งวันที่ให้เลือก 22-31 สิงหาคม ขึ้นอยู่ บิ๊กอ้วน จะสะดวกโยธิน พึงระวัง ทิ้งเวลาไว้นาน ยิ่งป่วน รู้ว่าตัวเองหลุดโผ ไปวิ่งกับสายการเมืองอีก
●…ปัญหา 2 แพทย์บิ๊กเนม แม่ทัพสีกากีชี้รอบนี้ไม่ขยับ ผลจากเซ็นตั้ง กก.สืบสวน พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ หลังมติแพทยสภาลงดาบพักใช้ใบอนุญาต เซ่นคดีชั้น 14 ตามกระบวนการขั้นตอนก่อนสอบสวนวินัย อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ตำรวจฉบับใหม่ มาตรา 120 วรรคท้าย ระบุระหว่างการสอบสวนจะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนเป็นข้ออ้างดำเนินการใดๆ ให้กระทบสิทธิผู้ถูกสอบสวนมิได้ มีลุ้นว่าทั้งสองน่าจะได้ขึ้นตามคิวอาวุโส เพราะฉะนั้น รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 เก้าอี้ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.50 เกษียณปี 2576 และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ
●…ส่วน ผบช.เรียงอาวุโส 100% ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. มี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8, พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส., พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 ,พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. และ พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ จเรตำรวจ ตรวจแถวแล้ว “บิ๊กก้อง” พล.ต.ท.จิรภพ นรต.50 หนุ่มที่สุด เกษียณปี 2579 ส่วนพล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ยังติดชนัก”ปม”เดียวกับพล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์
●…โผที่หลุดรอดออกมาระดับผบช.มีดังนี้ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 47 ขยับนั่ง ผบช.ก. ตามความไว้วางใจผบช.ก.ก่อน ,พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.สอท. อันนี้ได้ดีเพราะเพื่อนจัดให้ ,พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. นรต.รุ่น 47 สไลนด์ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผบช.ส. นรต.รุ่น 45 ขึ้น ผบช.ส. ,พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. ขยับนั่ง ผบช.ปส. ,พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 เป็น ผบช.ภ.1 ,พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 42 โยกไปนั่ง ผบช.ภ.2
●…พล.ต.ท.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ จตร.(สบ.8) นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.ภ.3 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. นรต.รุ่น 48 เป็น ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ.นรต.รุ่น 40 โยกผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. ขยับ ผบช.ภ.8
●…พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิชย์ รอง ผบช.นรต. นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สกบ. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผบช.ก. นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 52 เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รองผบช.กมค. เป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.ชัยต์พจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.กตร.เป็น ผบช.สง.ก.ตร.
●…ไม่เห็นชื่อ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. นรต.รุ่น 46 ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นนายตำรวจที่มีชื่อเสียงในวงการสืบสวนสอบสวนของไทย จนรับฉายาว่า “อาจารย์นพ จบทุกจ็อบ” มีผลงานประจักษ์มากมาย เป็นนายตำรวจที่ทำงานหนัก ที่สำคัญหนักว่าหลายๆ คนที่ได้อัพเก้าอี้ในคราวนี้ ยังลุ้น 50:50 หวังว่าผู้บังคับบัญชาจะเห็นความสำคัญ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นายตำรวจที่มีความสามารถ และทำงานหนักคนอื่นๆ จะได้มีแรงใจด้วย
●…มหากาพย์ ตัวแทนนักสืบ พล.ต.ต.นพศิลป์ กลั่นจากใจ หลังศาลอุทธรณ์ ตัดสินจำคุก “ลุงพล” 26 ปี ว่าคำตัดสินนี้ไม่ใช่แค่ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามสมควรเท่านั้นแต่มันคือการคืนศักดิ์ศรีให้ครอบครัว คืนความจริงให้กับน้องชมพู่ แม้เรารู้ว่าน้องจะไม่มีวันกลับมา พร้อมขอขอบคุณคณะทำงาน นำโดยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีตผบ.ตร. ที่ให้ความสนใจและลงมาติดตามคดีด้วยตนเอง พร้อมทั้งระดมกำลังชุดสืบสวนจากทั่วประเทศมากฝีมือมาอยู่ที่ บ้านกกกอก ไม่ว่าจะเป็นอาทิ พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม รอง ผบช.ภ.4 พร้อมทั้ง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผบก.พฐ. พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร และ พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม รอง ผบก.ป. บช.ก. รวมถึงทีมงานนักสืบทุกคน
●…โจษจันไปทั่วประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 สิงหาคม ผบ.ตร.เป็นประธาน ประชุมทางไกลตำรวจเฝ้าฟังทั่วประเทศ ใช้เวลา 6 ชั่วโมงเรียกว่ามาราธอนหลังขดหลังแข็งไปตามๆ กัน ไฮไลต์ คือกำชับการปฏิบัติ 9 ข้อ ย้ำเข้มที่สั่งการทุกเรื่อง ให้ทุกหน่วย ทุกพื้นที่ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ดูแลควบคุมการปฏิบัติใกล้ชิด ถ้าปล่อยปละละเลยมีคาดโทษเอาผิดผู้บังคับบัญชา และจะนำผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้ด้วย ทำเอาโรงพักทั้งภูธร นครบาล บ่นขรม ยุคบิ๊กต่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.คนที่ 14 มีนโยบายประชุมเท่าที่จำเป็น เพราะก่อนๆ ทั้ง ผกก., รอง ผกก. วันหนึ่งหมดเวลาไปกับประชุุมและประชุม ต้องเปิดหลายๆ จอเฝ้าฟัง เข้าสู่ยุค บิ๊กต่าย แรกๆ ยังหายใจได้อยู่ แต่ที่สุดเข้าสู่อีหรอบเดิม ทั้งรอง ผบ.ตร., ผช.ผบ.ตร.คุมสายปฏิบัติการต่างๆ ขยันเรียกประชุมติดตามผลงาน พอจบส่วนกลาง รอง ผบช., รอง ผบก. เรียกประชุมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการอีก ไม่มีเวลาลงพื้นที่ คดีค้างเพียบ อย่าลืมว่าความยุติธรรมล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม
●…“ศรัทธาไม่ใช่เช็คเปล่าใครจะเซ็นก็ต้องมีเครดิต” เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี เจอกระแสวิจารณ์สนั่น หลังบริจาคเงินทำบุญส่วนตัวให้หลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เจ้าตัวยืนยันว่าเงินทุกบาทนำไปถวายหลวงพ่อโดยตรงเป็นเงินสด แต่ตำรวจพบเบิกถอนร้อยกว่าครั้ง ยอดรวมกว่า 200 ล้านบาท กลับไม่พบหลักฐานว่าเงินทั้งหมดถึงวัดตามที่อ้าง ด้าน “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เตรียมนิมนต์หลวงพ่อให้ข้อมูลบริจาคและการให้บุคคลอื่นถือครองทรัพย์ของวัด อาจมีผ่องถ่ายออกไปหรือไม่ ขณะนี้ตำรวจสอบหลายประเด็น แม้ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาใคร แต่รับว่าหมิ่นเหม่ผิดกฎหมายและทีมสอบสวนกากีลงลุยเมืองลิงอีกครั้ง ล่าสุดบ่าย 18 สิงหาคม หลวงพ่ออลงกตประกาศลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดทางให้คณะสงฆ์ได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องราวในวัด แต่ยังไม่มีรายงานว่าสึก
●…นอนคุก จากกรณี ทิดสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรืออดีตพระธรรมวชิรธีรคุณ อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ พระฉาวคนดังแห่งเมืองปากน้ำโพ เข้าไปพัวพันกับการยักยอกเงินวัด 4.1 ล้านบาท และถูกกล่าวหามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สีกาน้ำหวาน ภูธินี กวินพิศาล จนทำให้ตำรวจออกหมายจับ ก่อนจะเข้ามอบตัว เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างว่าเงินนำไปให้สีกาเป็นเงินตนเองไม่ใช่เงินวัด ขัดแย้งผลสอบสวนพบเส้นเงินชัด แต่ทิดยอมรับเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นผู้สนับสนุนยักยอกทรัพย์ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ถูกส่งไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมค้านประกันตัว เหตุเกรงทั้งคู่จะชิ่งหนีได้รับการปล่อยตัว ปรากฏว่าผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว แต่ศาลยกคำร้อง จึงถูกควบคุมตัวฝากขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลาง
●…เนื้อร้าย พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 บูรณาการ กำลังสองกองบัญชาการ มุ่งมั่นตอบสนองนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง คุมตัว “ผู้หมวดนง” ร.ต.ท.วีรกานต์ รอง สว.(สส.) “หมู่อ้น” ส.ต.อ.ยุรนันท์ สังกัด กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี เกี่ยวข้องขบวนการค้ายาเสพติด พร้อมยึดทรัพย์เครือข่ายมูลค่ากว่า 35,209,000 บาท
●…รวมน้ำใจ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.สส. ที่ปรึกษาประธานรุ่น วปอ.62 พี่เผือก พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ประธานรุ่น วปอ.62 รวบรวมทุนทรัพย์ในนา รุ่นช่วยเหลือ 15 ครอบครัววีรชน ทหารกล้า ผู้เสียสละ ครอบครัวละ 30,000 บาทรวม 450,000 บาท โดยผู้แทนรุ่นส่งมอบให้ญาติครอบครัวทั้ง 15 ครอบครัวแล้ว