ไฟไหม้ อู่ซ่อมรถหรู กรุงเทพกรีฑา ปอร์เช่วอดทั้งคัน เร่งตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 15.15 วันที่ 16 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งจากสายด่วน 199 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ภายในอู่ซ่อมรถ ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากกำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่ PHB เซอร์วิส เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ ยี่ห้อปอร์เช่ เกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคัน เจ้าหน้าที่ใช้น้ำในการดับเพลิง จึงสงบ ใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ 15 นาที ส่วนรายละเอียด ความเสียหาย และสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ อยู่ระหว่างตรวจสอบ