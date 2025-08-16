โผตร.จ่อเคาะ 100 กว่าเก้าอี้ สะพัด หมอตุ้มโดนพิษชั้น 14 เจอเบรกนั่งรองผบ. -บิ๊กก้อง ขยับขึ้นผช.

ถกบอร์ดกลั่นกรองบัญชีนายพลสีกากีพรุ่งนี้เคาะ 100 กว่าเก้าอี้ชงก.ตร. สะพัด ‘หมอตุ้ม’ โดนพิษชั้น 14 บิ๊กต่ายเบรกขึ้นรองผบ.ตร. ชง ‘บิ๊กแมน’ แทน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม รายงานข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. จะเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบ.ตร. และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2568 ตามกรอบเวลาที่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งฯ และ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 กำหนดไว้ภายในเดือนสิงหาคม
โดยจะนัดประชุมในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น. มีรอง ผบ.ตร. ได้แก่ พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)
จากนั้นจะนำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ได้ประสานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะจัดประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณาบัญชีตั้งแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม ทั้งนี้คาดว่านายภูมิธรรมน่าจะมาเป็นประธานประชุม ก.ตร.ได้วันที่ 30 สิงหาคม
ข่าวแจ้งว่า สำหรับตำแหน่งระดับนายพลตำรวจที่ว่างจะต้องแต่งตั้งมีดังนี้ รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง, ผู้ช่วย ผบ.ตร. (หรือเทียบเท่า) 7 ตำแหน่ง, ผู้บัญชาการ (หรือเทียบเท่า) 18 ตำแหน่ง, รองผู้บัญชาการ 45 ตำแหน่ง และผู้บังคับการ 81 ตำแหน่ง และโยกสลับระนาบเดียวกัน น่าจะ 100 กว่าตำแหน่ง
สำหรับ รองผบ.ตร. เป็นอำนาจ ผบ.ตร.จะเสนอชื่อต่อที่ประชุมก.ตร. โดย รอง ผบ.ตร.ว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจาก พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง และ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข เกษียณอายุราชการ ดังนั้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ขึ้นรอง ผบ.ตร.หรือเทียบเท่าเรียงตามอาวุโส 100% คือ 1.พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. 2.พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ.ตร. แต่เนื่องจากพล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สืบสวน กรณีแพทยสภามีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กรณีให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริง จากกรณีการเข้ารับการรักษาตัวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ โดยเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนก่อนสอบสวนวินัย จึงมีแนวโน้มว่าพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ จะเสนอชื่อ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ขึ้นเป็นรองผบ.ตร. ต่อที่ประชุมก.ตร.
ทั้งนี้ พล.ต.ท.อิทธิพล มีความใกล้ชิด พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. อย่างไรก็ตาม ถ้าในที่สุด พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ ไม่ได้ขึ้นรองผบ.ตร. อาจฟ้องร้องก.ตร. และผู้เกี่ยวข้องได้ เพราะใน พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 วรรคท้าย ระบุไว้ว่าในระหว่างการสอบสวนจะนำเหตุแห่งการถูกสอบสวนเป็นข้ออ้างดำเนินการใดๆ ให้กระทบสิทธิผู้ถูกสอบสวนมิได้
สำหรับ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 7 ตำแหน่ง เนื่องจากผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นรอง ผบ.ตร. 2 รวมผู้เกษียณอายุและเข้าโครงการเออร์ลี่ฯ กลางปีด้วย มี 5 นาย ได้แก่ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์, พล.ต.ท.ธิติ
แสงสว่าง, พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย, พล.ต.ท. อภิชาติ เพชรประสิทธิ์, พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ดังนั้น ผบช.ขึ้น ผู้ช่วย ผบ.ตร.เรียงอาวุโส 100% ประกอบด้วย พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8, พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส., พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ, พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. อย่างไรก็ตามต้องดูว่าที่ประชุมจะพิจารณากรณี พล.ต.ท.ทวีศิลป์อย่างไร จากกรณีตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวน ที่มติแพทยสภาพักใบอนุญาตด้วย
สำหรับ รองผบช. ขึ้น ผบช. เรียงอาวุโส 50% จำนวนตำแหน่งว่างที่เหลือ ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เนื่องจาก ผบช.ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 รวมทั้ง ผบช.เกษียณ 10 และเออร์ลี่ฯอีก 1 ได้แก่ พล.ต.ท.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ท.นิตินัย หลังยาหน่าย ผบช.ตชด., พล.ต.ท.บัณฑิต ตุงคะเศรณี หัวหน้าจเรตำรวจ, พล.ต.ท.ปราบพล มีมงคล ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ท.วราวุธ สกลธนารักษ์ ผบช.สงป., พล.ต.ท.วีรชน บุญทวี ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ท.ศิริพงษ์ ติมุลา ผบช.สทส., พล.ต.ท.สุเทพ พัชรตระกูล นพ. (สบ 8) รพ.ตร., พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบช.รร.นรต., พล.ต.ท.อภิชาติ สุริบุญญา ผบช.กมค. และ พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชัย ผบช.ภ.7 เออร์ลี่ฯ
ข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. คาดว่าขึ้น ผบช.ก. ,พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. คาดว่าขึ้นผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. ,พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รองผบช.สกพ. เลื่อนเป็น ผบช.รร.นรต. ,พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. คาดว่าขยับเป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 คาดว่าเป็นผบช.สอท. พล.ต.ท. วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 สลับ ผบช. ภ.1 พล.ต.ท.ศักดิ์ศิลา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. สลับเป็นผบช.ภ.8 พล.ต.ท. อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. คาดว่าสไลด์เป็น ผบช ทท. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. ขึ้นผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ รองผบช.ส.คาดว่าขึ้น ผบช.ส. ,พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. คาดว่าขึ้น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. เช่นเดียวกับ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. คาดว่าขึ้น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.
ส่วนผบช.คาดว่ายังอยู่ตำแหน่งเดิม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ,พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส., พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. , พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
ส่วน ผบก.ขึ้น รอง ผบช. และรอง ผบก.ขึ้น ผบก. เรียงอาวุโส 50% จำนวนที่เหลือพิจารณาโดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยปีนี้มี นายตำรวจเกษียณอายุ พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม รอง ผบช.สตส., พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รอง จตร.(สบ 7) จต., พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร.,พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช รอง จตร., พล.ต.ต.พิชญา บุญขจร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบช.ส., พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์
รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ รอง จตร.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต. วิสูตร นาคจู รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์ รอง ผบช.ศ., พล.ต.ต.สรรเพชญ สุขภิมนตรี รอง ผบซ.กมค., พล.ต.ต.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง จตร., พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รอง ผบช.รร.นรต.
ขณะที่ ผบก.เกษียณ ได้แก่ พล.ต.ต.กัลป์ ทั้งสุพานิช ผบก.สฝจ., พล.ต.ต.กิตติ ทะประสพ ผบก.ประจำ รพ.ตร., พล.ต.ต.กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา ผบก.ศฝร.ภ.4, พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ศฝร.ตม., พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา ผบก.อก.ภ.6, พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3, พล.ต.ต.โชคชัย อินทะนิน ผบก.กต.4, พล.ต.ต.ธุเดช กล่อมเกลี้ยง ผบก.ภ.จว.พิจิต, พล.ต.ต.ณรงค์ ธนานันทกุล ผบก.ตชด.ภาค 4, พล.ต.ต.ณรงค์เดชค์ ศักดิ์สมบูรณ์ ผบก.สส., พล.ต.ต.ณัฐกาญจน์ จีนะวัฒน์ ผบก.สพ. ,พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล ผบก.อธ., พล.ต.ต.เดโช ภูศรีนักบิน (สบ 6) บ.ตร., พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผบก.ทท.1, พล.ต.ต.นฤนาท พุทไธสง บก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ,พล.ต.ต.นาวิน เส็งสมวงศ์ ผบก.ศฝร.บช.ก., พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี,
พล.ต.ต.พิษณุ วัตถุ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี, พล.ต.ต.วิญญู อำนวยสมบัติ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ, พล.ต.ต.ศิริกุล บุญอิ้ง ผบก.สอ.บช.ตชด., พล.ต.ต.ศุภกร ผิวอ่อน ผบก.สอท.5, พล.ต.ต. สมกิต พุ่มวารี ผบก.อก.บช.ปส., พล.ต.ต.สมคะเน โพธิ์ศรี ผบก.ภ.จว.ชุมพร, พล.ต.ต.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิต ผบก.ภ.จว.สกลนคร, พล.ต.ต. สมชาย ชื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.พังงา ,พล.ต.ต.สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์ ผบก.อก.บช.ทท., พล.ต.ต.สมนึก มากมี ผบก.กค.ภ.6, พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ เอมกมล ผบก.ภ.จว.ตาก, พล.ต.ต.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล ผบก.อก.สตม., พล.ต.ต.หญิงสุรัมภา รอดมณี ผบก.วพ.รพ.ตร., พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎี ผบก.ภ.จว.สงขลา, พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, พล.ต.ต.ไสว ครุธผาสุข ผบก.ศฝร.ภ.5, พล.ต.ต.อนุราช จิตศิล ผบก.ศพฐ.10, พล.ต.ต.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน ผบก.อก.ภ.4
ดังนั้น ผบก.ภ.จว. ว่าง 12 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร, พระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี, ศรีสะเกษ, ราชบุรี, บึงกาฬ, ชุมพร, สกลนคร, พังงา, ตาก, สงขลา และสุราษฎร์ธานี