มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงบเพิ่ม 2.39 ล้าน นำน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา เร่งลงพื้นที่ 4 จังหวัดช่วยเหลือกรณีเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ. 2568 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ นายชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมลงพื้นที่ เร่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา รวมมูลค่าเป็นเงินจำนวน 800,000 บาท โดยมี พันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช รองผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันโท กฤษฎิ์พงษ์ ศิริสารศักดา ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และนครราชสีมา เพื่อมอบเงินปลอบขวัญให้แก่ทหารและประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พักรักษาตัว อาทิ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยมอบเงินปลอบขวัญรายละ 10,000 บาท พร้อมกระเช้าสุขภาพ รวม 4 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการทั้งในด้านมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และมอบเงินปลอบขวัญพร้อมกระเช้าสุขภาพแก่ผู้บาดเจ็บในครั้งนี้กว่า 2.39 ล้านบาท โดยมี นางศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ พร้อมด้วย พลตรี ชยพณัฐ วิริรัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองทัพไทย ร่วมลงพื้นที่มอบ
เมื่อเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ได้เร่งมอบหมายให้คณะกรรมการ นำทีมสาธารณภัยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และศาลากลางจังหวัด และศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมมูลค่า 1.5 ล้านบาท หลังจากนั้นได้เข้ามอบเงินปลอบขวัญนายละ 10,000 บาท พร้อมกระเช้าสุขภาพ ให้แก่ทหารกล้าที่บาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พักรักษาตัว เริ่มจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมประสานงานต่อเนื่องเพื่อดำเนินการขยายการช่วยเหลือ
รวมงบประมาณที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา สู่ทหารกล้าและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.89 ล้านบาท โดยมูลนิธิฯ ยังคงติดตามสถานการณ์เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายการดำเนินงานของแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งต่อไป
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทรัพย์ เครื่องอุปโภคบริโภค สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอบุญบารมีหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป และขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครทุกท่าน ทุกหน่วย ที่ปฏิบัติภารกิจ รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ววัน