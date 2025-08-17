ตร.กองปราบ จ่อประชุมคณะทำงานเคส ‘หมอบี’ เร็วๆนี้ เชื่อเจ้าตัวยังไม่หลบหนีหลังมีกระแสข่าว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบพฤติการณ์ของนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ซึ่งอาจเข้าข่ายฉ้อโกง กรณีเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุ กรณีเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ คณะทำงานจะมีการเรียกประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปติดตามในพื้นที่ รวมถึงจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเทียบเคียงและพิจารณาว่าจะพฤติการณ์ของนายเสกสันน์ เข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่ ส่วนจะเป็นวันใดนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานขณะนี้พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก คงเหลือพยานหลักฐานบางส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีหลบหนีไปนั้น เบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครหลบหนี
ขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่า กรณีดังกล่าว หากนายเสกสันน์ หรือผู้เกี่ยวข้องมีการหลบหนีจริง ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ เนื่องจากขณะนี้เจ้าตัวยังไม่ถูกดำเนินคดี รวมถึงไม่ถือเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ทำให้ตำรวจไม่สามารถขออายัดหรือมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่ง ปัจจุบันคณะทำงาน โดยเฉพาะกองบังคับการปราบปราม อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับในกรณีที่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด