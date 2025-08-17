เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ งดแถลงข่าว อ้างทนายใหม่ขอรวบรวมหลักฐานให้ชี้แจงทีเดียว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สื่อมวลชนหลายสำนักได้มารอแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงจากตัวพระราชวิสุธีประชานาถ หรือพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แต่ก็ไร้วี่แววเจอแต่เพียง นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจรกรของวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจรกรของวัดพระบาทน้ำพุ บอกแต่เพียงว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ งดแถลงข่าว เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากทนายชุดใหม่ของวัดพระบาทน้ำพุ และอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานของทนายความยังไม่แล้วเสร็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลวัด จึงยังต้องรอความชัดเจนในการให้ข้อมูลไปก่อน จึงขอเลื่อนไปก่อนแบบไม่มีกำหนด
ส่วนทางด้าน นายบรรเจต เทพพำนัก เลขากองกิจกรรมพิเศษของวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สาเหตุที่เลื่อนการแถลงข่าวก็เนื่องจากทุกวันนี้กระแสข่าวการนำเสนอข่าวของทีวีช่องหนึ่งได้เสนอข่าวเชิงลบของวัดพระบาทน้ำพุ จึงยังไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ออกมาบ่อยๆ ทางวัดประวัติน้ำพุถึงไม่สามารถจะตอบคำถามสื่อมวลชนได้ในแต่ละวันได้ เพราะถ้าตอบวันนี้ก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกจึงเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกำหนด
ส่วนบรรยากาศภายในวันนี้คึกคักมีแต่ละตัวได้จัดมาชมนิทรรศการที่วัดพระบาทน้ำพุจำนวนมาก