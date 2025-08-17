กองปราบรวบมือปืนลำดับที่ 132 หนีคดียิงอริมาทำงานเป็นเชฟร้านอาหารที่พัทยา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป.พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ศิลาพันธุ์ รอง ผกก.4 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.นราวิชญ์ เปี้ยสุ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายธิติวุฒ หรืออาร์ม (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสวรรคโลก ที่ จ.42/2556 ลงวันที่ 26 มี.ค.56 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นฯ และมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” และเป็นผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2568 ลำดับที่ 132 ได้บริเวณตลาดหลังศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 ขณะ นายธิติวุฒ กำลังนั่งดื่มกินสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน ได้พบเห็นคู่อริขับรถผ่านมา จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ แต่กระสุนพลาดเป้า ต่อมาผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ จากพฤติกรรมอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศสืบจับ พ.ศ.2568 ลำดับที่ 132 ไว้ กระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาเป็นเชฟร้านอาหารอยู่ในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี จึงนำกำลังจับกุมหลังหนีคดีนาน 12 ปี
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งสภ.ทุ่งเสลี่ยม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
