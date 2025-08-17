เจ้าคณะตำบล เผยผลสอบบัญชีวัดพระบาทน้ำพุ ไม่พบความผิดปกติ จ่อส่งเจ้าคณะจังหวัดพิจารณา ล่าสุดปิดป้ายห้ามสื่อเข้า รับยังไม่พบ หลวงพ่ออลงกต
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ประธานผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ ว่า เบื้องต้นได้ดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องแล้ว ทั้งบัญชีวัด รวม 8 บัญชี ที่ดินวัด และโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีกระแสข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออลงกต ซึ่ง ผลการตรวจสอบพบว่า เรื่องบัญชีวัดตรงกับที่หลวงพ่ออลงกตได้ให้การไว้ ส่วนเรื่องที่ดินยังโอนไม่แล้วเสร็จ โดยได้มอบให้ทางวัดพระบาทน้ำพุเร่งดำเนินการโอนที่ดินให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน ส่วนเรื่องโรงแรมนั้นพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการลงข่าวคลาดเคลื่อนเท่านั้น ทั้งนี้หลังจากนี้ จะมีการส่งผลการตรวจสอบไปให้เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) เพื่อพิจารณาต่อไป
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีชื่อคนอื่นครอบครองที่ดินของวัดนั้น ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ วัดสามารถครอบครองที่ดินได้ไม่เกิน 50 ไร่ หากเกินกว่านั้นอาจต้องใช้มูลนิธิในการดูแล ซึ่งคณะตรวจสอบระดับเจ้าคณะตำบลนั้นจะรับผิดชอบการตรวจสอบที่เกี่ยวกับเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุเท่านั้น ส่วนที่ดินที่อยู่ในความดุแลของมูลนิธิเป็นเรื่องที่หนาวยงานอื่นต้องดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องหมอบีด้วย
พระครูสุวัฒน์กิตติสารกล่าวว่า สำหรับเรื่องเงินบริจาคและการใช้เงินของทางวัดนั้น จากการตรวจสอบพว่าเงินที่บริจาคมีการนำไปรวมไว้เป็นกองใหญ่จำนวน 1 กอง จากนั้นจะมีการกระจายไปใช้สาธารณประโยชน์หลายส่วนในหลายส่วน
เมื่อถามว่าเงินที่บริจาคมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV แต่นำไปกระจายโครงการอื่นๆ มองว่าผิดวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือไม่ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด กล่าวว่า ก็ต้องไปดูการประชาสัมพันธ์การรับบริจาคแต่ละโครงการ ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรและต้องพิจารณาเจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า หลวงพ่ออลงกตหนีจากวัดไปแล้วนั้น พระครูสุวัฒน์กิตติสาร กล่าวว่า ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่ออลงกต เนื่องจากทางเจ้าอาวาสสามารถดูแลวัดได้ เราให้อิสระในการทำงาน ไม่เข้าแทรกแซง และในช่วง 2-3 วันนี้ก็ยังไม่ได้เจอเช่นกัน แต่ก็มีการพูดคุยกับไวยาวัจกรตลอด แต่หากนักข่าวอยากรู้ก็ไปติดตามดู
พร้อมกันนี้ พระครูสุวัฒน์กิตติสารระบุว่า ในระยะนี้มีการนำสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัด อาจทำให้เกิดความเสียหายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกตรวจสอบ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดในวันนี้ทางวัดพระบาทน้ำพุ ได้นำประตูมาขวางกั้น พร้อมติดป้าย “ห้ามสื่อมวลชนทุกประเภทเข้าไปก่อนได้รับอนุญาต” บริเวณอาคารเมตตาธรรม ซึ่งเป็นอาคารรักษาผู้ป่วยเก่า ที่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้ง