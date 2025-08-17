เผาแล้ว! ร่างทหารปลิดชีพตัวเอง ร่วมอาลัยแน่นวัด พ่อ เผย รับบริจาคจริง เหตุมีผู้มาขอเอกสารไป พร้อมปิดจันทร์นี้
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่วัดกลางบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พลทหารรัฐภูมิ เทพศิริ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ที่ก่อเหตุยิงวัยรุ่น 2 วัยรุ่นบาดเจ็บ เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.ของวันที่ 15 ส.ค.68 ก่อนจะหายตัวไป และเวลา 10.35 น.วันเดียวกันก็มาพบศพว่ายิงตัวเองเสียชีวิต ที่บริเวณป่าริมคลองส่งน้ำ ห่างจากบ้านที่ก่อเหตุยิงวัยรุ่นประมาณ 120 เมตร ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้ว
โดยวันนี้ เวลา 14.30 น.ได้มีการประกอบพิธีฌาปนกิจร่างของพลทหารรัฐภูมิ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาญาติ และเพื่อนร่วมงาน ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดของพลทหารรัฐภูมิด้วย โดยมีทหารกองเกียรติยศทำความเคารพศพอย่างสมเกียรติ ก่อนที่ นายรณภพ บุตรสยาตรัส นายอำเภอบัวเชด ประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นผู้ที่เข้าร่วมงานได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์เพื่อส่งร่างพลทหารรัฐภูมิเป็นครั้งสุดท้าย
และมีหลายหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันมอบเงินจากกองทุนต่างๆ ให้กับครอบครัวของพลทหารรัฐภูมิด้วย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหายและคนที่รู้จัก เสียใจกับการจากไปของพลทหารรัฐภูมิ โดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไป ขณะที่น้องสาวคือ น.ส.การะเกด ซึ่งยังทำใจรับไม่ได้กับการจากไปของพี่ชาย ได้ร้องไห้ออกมาอยู่ตลอดเวลาในช่วงพิธี
นายประยูร พันสุโพธ์ พ่อของพลทหารรัฐภูมิ เปิดเผยความรู้สึกว่า ตอนนี้สบายใจขึ้นมาก เรื่องข่าวของลูกชายที่ออกไปในครั้งแรก และมีการแก้ข่าวที่ดีขึ้น และตอนหลังมีผู้คนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ก็สบายใจขึ้น บอกลูกชายทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว ภูมิใจกับลูกชายมาก เป็นบุญของเขาอยู่ที่วันนี้มีคนมาร่วมงานเยอะมาก สำหรับกรณีที่มีการเปิดรับบริจาคนั้น ยอมรับว่าจริง แต่ตนไม่ได้เป็นคนเปิด มีคนมาขอเอกสาร เลขบัญชีตน ก็เลยให้ไป โดยตนจะไปปิดในวันจันทร์นี้ และจนถึงขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าได้เงินเท่าไหร่ มีน้องชายมาบอกว่าเขาจะโอนมาให้ 5 หมื่นในตอนแรก ตอนนี้ตนก็ยังไม่ทราบเลย เพราะยุ่งเรื่องงานลูกชาย ส่วนที่มีข่าวออกมาทางเพจ เรื่องตนได้รับเงินชดเชย 10 ล้านแล้ว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นข่าวปลอมข่าวหลอกลวง ตอนนี้ตนยังไม่รู้เรื่องเลย ไม่จริงตามที่เป็นกระแสข่าวออกไป ส่วนทางกองทัพก็จะมีการช่วยเหลือและได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นบ้างแล้ว หลังเสร็จงานศพก็จะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่ น.ส.การะเกด พันสุโพธ์ กล่าวทั้งน้ำตาว่า หลังจากไม่มีพี่ชายคนนี้แล้ว ทางแม่และพี่ชายอีกคนก็จะช่วยกันส่งตนเรียนต่อ โดยปกติพี่ๆ ก็จะช่วยกันแบ่งเงินมาช่วยกัน เพื่อให้ตนได้เรียน พี่เขาเคยพูดไว้ว่า เขาจบแค่ ป.6 ออกไปหางานทำยาก ทำงานไม่สบายเหมือนคนอื่น เขาอยากจะให้ตนเรียนจบ และอยากให้เป็นครูหรือเป็นราชการอะไรก็ได้ จะได้ดูแลพ่อต่อไป และตนจะตั้งใจเรียนทำให้พี่ภูมิใจที่สุด ตามที่พี่คาดหวังไว้ให้ได้ต่อไป