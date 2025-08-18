สภาเมืองคนรุ่นใหม่ กทม. ชู 3 นโยบายเมืองน่าอยู่ ดัน AI ลดภาระครู เด็กเรียนทักษะชีวิต จัดซื้อสีเขียว

สภาเมืองคนรุ่นใหม่ กทม. เสนอ 3 นโยบายสร้างเมืองน่าอยู่ ลดงานเอกสารครูด้วย AI สอนทักษะชีวิตเด็ก จัดซื้อสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
สำหรับการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2568 มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกและร่วมนำเสนอนโยบายจำนวน 3 ทีม ได้แก่ 1. ทีม Edtech นำเสนอเรื่อง นโยบายลดภาระเอกสารของครูด้วย AI PROMPT และระบบอัตโนมัติ 2. ทีม กลุ่มเยาวชนรู้แล้วรอด นำเสนอเรื่อง นโยบายรู้แล้วรอด เพิ่มทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคน และ 3. ทีม จักริน ชุติกุศล นำเสนอเรื่อง นโยบาย GREEN PUBLIC PROCUREMENT ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ภาครัฐ เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดงบประมาณในระยะยาว
ทั้งนี้ สภาเมืองคนรุ่นใหม่ คือกระบวนการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง เปิดพื้นที่ให้คนอายุ 15 – 35 ปี ไม่จำกัดภูมิลำเนา ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร มาร่วมเสนอนโยบายกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมา มีตัวอย่างนโยบายจากเยาวชนที่ถูกต่อยอดสู่การทำงานจริง เช่น “โครงการคาเฟ่แมว” ที่ช่วยลดจำนวนสัตว์จรจัด ด้วยการสร้างพื้นที่ให้คนกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสรับเลี้ยงสัตว์จร แสดงให้เห็นว่าแนวคิดจากคนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่จับต้องได้และเกิดประโยชน์กับเมืองจริง ๆ