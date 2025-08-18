ตำรวจไซเบอร์บุกจับเครือข่ายซื้อ–ขาย บัญชีม้าส่งข้ามประเทศ กลางรัชดาฯ สูญเดือนละ200ล.

ไซเบอร์บุกจับเครือข่ายซื้อ–ขาย “บัญชีม้าส่งข้ามประเทศ” กลางเมืองย่านรัชดาฯ รวบ 13 ผู้ต้องหารับสารภาพขายบัญชีละ4 พันบาท สร้างความเสียหาย 200 ล้านต่อเดือน
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบซื้อขายบัญชีม้าผ่านแอพพลิเคชั้นเฟสบุ๊ก 3 เเอคเค้าท์ โดยมีการนัดซื้อขายกันที่โรงแรมไนท์รัชดา ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พร้อมกำลังพลได้ทำการสืบสวนจับกุม นายธวัชวงค์ แซ่หย่าง กับพวกรวม 13 คน โดยผู้ต้องหาที่ 1-4 กระทำความผิดฐาน“ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” เเละ ผู้ต้องหาที่ 5-13 กระทำความผิดฐาน “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่า จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
สำหรับพฤติการณ์กลุ่มผู้ต้องหาสรุปว่า สายลับแจ้งว่ากลุ่มที่รับซื้อบัญชีม้านั้นเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อนาย ธวัชวงค์ ไม่ทราบนามสกุลจริง อายุประมาณ 20 ปี รูปร่างผอมสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้สายลับพาไปซุ่มดูที่โรงแรมไนซ์รัชดา จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 16 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมพบนายธวัชวงค์ กำลังเดินลงมาที่ชั้นล่างของโรงแรม สายลับส่งสัญญานให้ทราบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวตรวจค้น จากการสอบถามนายธวัชวงค์ ให้การยอมรับว่าตนกับพวกมาทำการติดต่อซื้อบัญชีม้าผ่านเฟสบุ๊ก ตนกับพวกพักอยู่ที่ห้อง 313 ของโรงแรม และมีการนัดหมายกับคนที่มาขายบัญชีม้ากันที่โรงแรม โดยตนกับพวกเปิดห้องพักไว้รอให้คนที่มาขายบัญชีม้าพักอยู่ที่ห้อง 308 นายธวัชวงค์สมัครใจพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่ห้องพักหมายเลข 313 และห้อง 308
เจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้ต้องหาที่ 1-6 อยู่ภายในห้อง 313 จากการสอบถามผู้ต้องหาที่ 1-3 ให้การยอมรับว่า ทำหน้าที่คัดกรองซื้อบัญชีจากคนที่มาขายให้พร้อมบัตรเอทีเอ็มในราคาบัญชีละ 4พันบาท ผู้ต้องหาที่ 4 ทำหน้าที่ไปรับคนที่เดินทางมาขายบัญชีให้จากนั้นพาไปพักที่ห้อง 308 เพื่อให้ผู้ต้องหาที่ 1-3 เป็นผู้ทำการซื้อบัญชี พบผู้ต้องหาที่ 5-6 อยู่ภายในห้อง 313 ขณะกำลังเจรจาขายบัญชีธนาคารของตนเองให้กับผู้ต้องหาที่ 1-3 ภายในห้อง 308 พบผู้ต้องหาที่ 7-13
จากการสอบถามทุกคนให้การยอมรับว่า แต่ละคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาขายบัญชีม้าให้กับกลุ่มผู้ต้องหาที่ 1-3 โดยทุกคนที่มามีการติดต่อซื้อขายบัญชีม้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊กจากนั้นมีการอินบ๊อกติดต่อกันในช่องส่วนตัว มีการให้คิวอาร์โค๊ดไลน์เพื่อติดต่อกัน จากนั้นนัดหมายกันมาพบที่โรงแรมไนท์รัชดา โดยมีการตกลงซื้อขายกัน1บัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็มในราคา บัญชีละ 4 พันบาท จากการตรวจสอบโทรศัพท์ของแต่ละคนมีประวัติการสนทนากันจริง ก่อนที่จะมีการนัดพบกันที่โรงแรมไนท์รัชดา
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เบื้องต้นผู้ถูกจับให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางที่ตรวจยึด มายัง กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับมูลค่าความเสียหายจากการนำบัญชีไปใช้ทำธุรกรรมสร้างความเสียหายประมาณ 150 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาทต่อเดือน
