กู้ภัยไฟแรง! สปภ. จัดศึกดับเพลิง 8 ทักษะ ชูความแม่นยำ-รวดเร็ว พิสูจน์ทีมเวิร์คภารกิจชีวิต

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2568 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
รศ.ทวิดา กล่าวว่า การแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยในวันนี้ เจตนาแท้จริงคงไม่ใช่เรื่องการแข่งขัน แต่มีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานของแต่ละทีมมีประสิทธิภาพสูงสุด บนความแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งเป็น 2 สิ่งที่มาพร้อมกันได้ยากในสายงานนี้ แต่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าจะต้องมี โดยมีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นเดิมพัน
รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวต่อไปว่า จากฉากทัศน์ที่เห็นบ่อยครั้งในการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การฝึกซ้อม เราพยายามกำหนดสถานการณ์ให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกู้ภัย เพื่อให้เราได้ผ่านการตัดสินใจจำลองก่อนเจอของจริง เพื่อให้เกิดการใช้ทักษะเกินขีดจำกัดที่เราคิดว่ามี แต่การแข่งขันวันนี้จะเพิ่มทักษะการทำงานหลายทีมร่วมกันให้เข้าขากันได้อย่างดี ซึ่งยากกว่าการทำงานในทีมตัวเองที่ฝึกซ้อมจนเข้าใจกัน
ดังนั้น วันนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อให้เห็นว่าใครเก่งหรือแกร่งกว่ากัน มากกว่านั้นคือการได้เห็นว่าอีกทีมทำงานอย่างไร เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง การเชื่อมระหว่างทีม ระหว่างการทำงานทั้งหมดต้องไม่มีช่องว่าง เพราะการจะหยุดความสูญเสียได้เร็วหรือไม่ การส่งทอดงานอย่างเป็นระบบและเคารพระบบบัญชาการที่มีร่วมกันไม่ว่าแต่ละทีมจะมาจากหน่วยไหนถือเป็นสิ่งสำคัญ
“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในวันนี้ จะสร้างให้เกิดความเป็นมืออาชีพ ความสามัคคี และเป็นการทดสอบว่าที่ผ่านมาได้ฝึกสมรรถนะและความแข็งแกร่งเพื่อความแม่นยำรวดเร็วได้มากแค่ไหน และตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดว่าระบบการทำงานที่เร็วที่สุดคือระบบที่เป็นหนึ่งเดียว ทำด้วยกัน เหมือนกัน สอดคล้องกันทั้งหมด และการแข่งขันวันนี้จะพาเราไปถึงจุดนั้น เพื่อความปลอดภัยของชาวกรุงเทพมหานคร” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าว
สำหรับการจัดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2568 กำหนดการแข่งขันไว้ 8 ประเภท คือ 1. การแข่งขันดับเพลิงแกร่ง 2. การแข่งขันการใช้รถดับเพลิงขนาดเล็ก 4X4 3. การแข่งขันทีมดับเพลิง 4. การแข่งขันทีมกู้ชีพ 5. การแข่งขันทีม RIT การช่วยเหลือนักดับเพลิง 6. การแข่งขันทีมค้นหา 7.การแข่งขันทีมกู้ภัยประกอบบันได Ladder Rescue 8. การแข่งขันดับเพลิงหรรษา ทั้งนี้ มี 3 ประเภทการแข่งขัน ได้เชิญพี่น้องกู้ภัยร่วมแข่งขันกระชับมิตร สานสัมพันธ์พี่น้องกู้ภัยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊ก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย