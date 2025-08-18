กทม.เซ็น MOU ม.เกษตรฯ เฟ้นหา ‘วิจัย-นวัตกรรม’ ช่วยแก้ปัญหาเมือง ให้ตอบโจทย์ทุกคน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาและบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ การบริหารจัดการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยอาศัยศักยภาพและทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและสังคมโดยรวม บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองหน่วยงานลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร
นายชัชชาติกล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ดีมากที่มีความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คำถามคือปัญหาคืออะไร กรุงเทพมหานครมีคนที่อยู่ในเมืองกว่า 10 ล้านคน ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน มีปัญหาต่างๆ มากมาย แต่กรุงเทพมหานครเองก็มีองค์ความรู้ที่จํากัด เรามีข้าราชการและลูกจ้าง รวม 80,000 คน ที่ทำหน้าที่ของตนเองตามหน้าที่ประจำวัน แต่องค์ความรู้มีจํากัด ทำให้บางอย่างเราก็มีคําตอบสำหรับการบริหารเมือง
“มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการ นักวิจัย มีนิสิตจำนวนมาก มีองค์ความรู้มากมาย แต่บางครั้งงานวิจัยก็เป็นงานวิจัยที่ไปอยู่บนหิ้ง คือไม่ได้ตอบโจทย์ของประชาชน ถ้าเรา 2 ฝ่ายมาร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันเอาปัญหาของเมือง ปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วนำองค์ความรู้ของหลายๆ คณะมาบูรณาการ ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งประชาชนด้วย” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติกล่าวต่อว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าเกลียว 4 เกลียว ต้องกระชับกัน ประกอบด้วย 1. ฝ่ายราชการ หรือ กทม. 2. ฝ่ายวิชาการ ก็คือ มหาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ฝ่ายเอกชน ก็คือ ภาคเอกชน และ 4. ฝ่ายประชาชน ดังนั้น เมื่อไรที่ 4 เกลียวนี้มาประสานกัน เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเชือก ก็จะมีความเข้มแข็งและทำให้ได้ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นำมาสู่โจทย์ของการประกวดนวัตกรรม บูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2568 หรือ ค่ายนักคิดพิชิตนนวัตกรรม บูรณาการศาสตร์ KU Innovation ครั้งที่ 5 เวทีจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตและต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้จริง ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้ร่วมกันคิดค้นและออกแบบการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเมืองอย่างยั่งยืน และรองรับอนาคตของสังคมเมืองไทยในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Sustainable Urban Societies: Enhancing Well-Being for All Life” หรือ นวัตกรรมเพื่อสังคมเมืองอย่างยั่งยืน : ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อทุกสรรพชีวิต ซึ่งมีคณะสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการประกวด
ในการนี้ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี