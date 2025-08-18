ยอดพุ่ง 2 แสนครัวเรือน! ชาวกรุงฯ ขานรับ ‘บ้านนี้ไม่เทรวม’ แยกขยะ ลดค่าเก็บเหลือ 20 บาท ก่อนบังคับใช้ ต.ค. 68 นี้ 

กทม. เผยยอดผู้ร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม พุ่งกว่า 2 แสนครัวเรือน พร้อมชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมสร้างโมเดลเมืองต้นแบบไม่เทรวมพร้อมกัน ก่อนมีผลบังคับใช้ ต.ค. 68 นี้
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY เพื่อรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมขยะจาก 60 บาท เหลือเพียง 20 บาทต่อเดือน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2568 ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2568 ปัจจุบันมีประชาชนสมัครเข้าร่วมโคงการฯ แล้ว จำนวน 203,156 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 68) โดยยังสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างโมเดลเมืองต้นแบบไม่เทรวม
ทั้งนี้ กทม. ได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้คัดแยกขยะที่ต้นทาง เน้นนำขยะมาใช้ประโยชน์ก่อนให้มากที่สุด เพื่อลดการฝังกลบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY เพื่อรับส่วนลดค่าขยะ 3 เท่าต่อเนื่อง
ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. แอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY 2. ผ่านเว็บไซต์ BKK WASTE PAY 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่ 4. ผ่านเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld) และทำตามขั้นตอนที่กำหนด โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การลงทะเบียนแบบเดี่ยว สำหรับอาคารหรือสถานที่ที่มีปริมาณขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน ผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม/แฟลต ที่ไม่มีนิติบุคคล
โดยเจ้าของหรือผู้เช่าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง กทม. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่วงหน้า แต่วันที่ 14 ม.ค. 68 เป็นต้นมา และแอปพลิเคชันได้แจ้งเตือนให้ส่งภาพหลักฐานการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ประกอบด้วย ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม คือ จากที่ต้องจ่ายเดือนละ 60 บาท จะได้รับส่วนลดเหลือ 20 บาท และ 2. การลงทะเบียนแบบกลุ่ม สำหรับหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุดพักอาศัย ที่มีนิติบุคคล และชุมชนตามระเบียบ กทม. ที่มีปริมาณขยะไม่เกิน 20 ลิตรต่อวันต่อหลังหรือต่อห้อง
โดยต้องมีการจัดที่พักรวมมูลฝอยที่คัดแยก 4 ประเภท ประกอบด้วย ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ซึ่งกลุ่มนี้เริ่มลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ ในเดือนตุลาคม 2568 และหากหมู่บ้านหรือชุมชน ไม่มีที่พักขยะรวม หรือไม่ได้มีการลงทะเบียนแบบกลุ่ม สมาชิกสามารถลงทะเบียนแบบเดี่ยวได้
สำหรับแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY เป็นแอปพลิเคชันที่จะอำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมขยะผ่านคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด ทั้งยังสามารถตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ ประวัติการชำระเงิน แสดงรายการข้อมูลบ้าน แก้ไขพิกัดบ้าน แจ้งข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ร่วมลงทะเบียนมากมาย อีกทั้งเพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีฐานข้อมูลการจัดการขยะภายในครัวเรือนของประชาชนในกรุงเทพฯ สำหรับเป็นข้อมูลวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในอนาคต
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY เพื่อใช้งานได้แล้ว ทั้งในระบบ IOS และระบบ Android ระบบ IOS :https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2935 การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ BKK WASTE PAY: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2928