กทม. ถก ‘ผู้นำเมืองหลวงอาเซียน’ คุยเดี่ยว ‘กรุงกัวลาลัมเปอร์’ สร้างความร่วมมือพัฒนา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals: MGMAC 2025) การประชุมผู้นำเมืองอาเซียน (ASEAN Governors and Mayors Forum: AGMF) และการประชุมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Urbanisation Forum: ASUF) เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ เมืองและภูมิภาคแห่งอนาคตของอาเซียน: ความครอบคลุมและความยั่งยืน (ASEAN Future Cities and Region: Inclusivity and Sustainability)
ซึ่ง นายพรพรหม ได้นำเสนอการบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในเวที MGMAC รวมทั้งการร่วมอภิปรายในประเด็นการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องมือในการเสริมพลังและสร้างความหยุ่นตัวให้ชุมชน การใช้ Traffy Fondue ซึ่งเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนได้รับประโยชน์จากอากาศสะอาดร่วมกัน ในเวที ASUF
ในโอกาสนี้ ได้มีการประชุมทวิภาคีระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำโดยดาโตะ เซอรี ดร. ไมมุนาห์ โมฮัมหมัด ชารีฟ นายกเทศมนตรีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งหารือถึงโอกาสในการเริ่มต้นสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองร่วมกันต่อไปทั้งด้านการจัดการภัยพิบัติในเมือง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การวางผังเมืองและการสัญจรที่ยั่งยืน และการพัฒนาเยาวชน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการดูแลสุขภาพในเมือง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ พรพรหม ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกเทศมนตรีกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้นำเมืองอาเซียน (AGMF) ให้เป็นผู้แทนพิเศษของเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นอาเซียน (Special Envoy of ASEAN Cities and Local Governments) เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่น่าอยู่ คนรัก หยุ่นตัว และยั่งยืน
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาฯ พรพรหม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัว Kuala Lumpur Green Connector ณ Sungai Bunus, Wangsa Maju โดยปลูกต้นมะขามร่วมกับผู้นำเมืองหลวงอาเซียนและกรุงดิลี รวมถึงถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Environmental, Social, and Governance (ESG) Centre ณ อาคาร The Exchange TRX และหารือความร่วมมือกับพันธมิตรของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ องค์การ C40 องค์การ Clean Air Asia และกรุงโตเกียว