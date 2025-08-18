กทม.จ่อเปิดเฟสแรก ‘บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม’ กิจกรรมแน่น! ฟื้นฟูกาย-ใจ ชวนลูกหลานจูงมือสูงวัย มาใช้เวลาร่วมกัน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ซอยบึงนายพล แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม “บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม” พร้อมปลูกต้นทองอุไรบริเวณอาคารอำนวยการ
โดยการเปิดให้บริการจะเป็นรูปแบบไปเช้าเย็นกลับ (Day service) และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถนำบัตรประชาชนมาสมัครสมาชิกได้
สำหรับ กิจกรรมภายในบ้านพักประกอบด้วย กิจกรรมกายภาพบำบัด การกระตุ้นประสาทสัมผัส กิจกรรมธาราบำบัด กิจกรรมดนตรีบำบัด การฝึกอาชีพเบื้องต้น การตรวจสุขภาพกายใจเบื้องต้น
นายแสนยากร รองปลัดฯ กล่าวว่า บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม ขณะนี้มีความพร้อมรองรับผู้สูงอายุแบบไป-กลับ เรามีกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำมากมาย โดยเปิดบริการทุกวัน
“บ้านไหนที่มีผู้สูงอายุและอยากเข้ามาทำกิจกรรม ก็เชิญชวนให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมภายในบ้านพักได้ ที่นี่มีความร่มรื่น อากาศดี สะดวกสบาย อยากให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุที่บ้านเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน” นายแสนยากรกล่าว
สำหรับ บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม มีบริการที่จัดเตรียมในระยะเริ่มต้นแบบไป-กลับ (Day Service) ครบวงจร ได้แก่ ที่พักผ่อนระหว่างวัน อาหารครบ 3 มื้อ พร้อมของว่าง ยารักษาโรคประจำตัว และเวชภัณฑ์ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์จำเป็น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ เช่น กายภาพ ศิลปะ ร้องเพลง การฝึกอาชีพเบื้องต้น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา พร้อมระบบความปลอดภัย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา