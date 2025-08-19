พล.ต.อ.กรไชย แจงประชุมบริหารใช้เวลา 6 ชม.ไม่มาก มุ่งแก้ปัญหาประชาชนเดือดร้อนเป็นหลัก

พล.ต.อ.กรไชย แจงประชุมบริหารตร. ทุก 3 เดือนใช้เวลา 6 ชม.ไม่มาก ลดภาระกว่าเมื่อก่อน มุ่งแก้ปัญหาปชช.เดือดร้อนเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. (รับผิดชอบงานบริหาร) เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ถึงการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ว่า การประชุมบริหารราชการ ตร. เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ตร.ให้จัดการประชุมขึ้นทุก 3 เดือน จากเดิมที่กำหนดการประชุมบริหารไว้เดือนละครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติและกำชับการปฏิบัติ ซึ่งกำหนดให้ ผู้ระดับ ตร., ผบช., รรท.ผบช. ทุกหน่วย และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ตร. และ ในระดับ ผบก.ในสังกัด บช.น., ภ.1 – 9 และ ผกก.สน./สภ. ทุกสถานี เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งการประชุมดังกล่าว ช่วยในการถ่ายข้อสั่งการหรือแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยสามารถลดภาระการประชุมที่มากกว่าแต่ก่อน และยังทำให้โรงพักทั่วประเทศได้รับฟังแนวคิดของผู้บังคับบัญชาโดยตรง อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมีจำนวนมาก ผู้เสียหายบางคดีมีจำนวนมาก และ บางคดีก็มีความสลับซับซ้อน มีรูปแบบประทุษกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น เหตุเกิดกระจุกอยู่ในภูมิภาคหนึ่ง หรือ เหตุเกิดกระจายทั่วประเทศ หรือ ห้วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นประจำ หรือ แม้แต่คดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งเป็นการประชุมที่ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ของ ตร. ได้แก่ ด้านงานป้องกันปราบปราม, ด้านงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ, ด้านสืบสวนสอบสวน, ด้านงานกฎหมายและคดี, ด้านงานบริหาร และ งานจเรตำรวจ
พล.ต.อ.กรไชย เปิดเผยอีกว่า โดยการประชุมจะติดตามสถานการณ์ภาพรวมของ ตร. ครอบคลุมการทำงานของตำรวจกับคดีที่เกิดขึ้น โดยแบ่งประเภทคดีออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ เช่น ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วางเพลง
2.คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ เช่น ฆ่าผู้อื่น พยายามฆ่า ทำร้ายร่างกาย ข่มขืน
- คดีเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์
- คดีฐานความผิดพิเศษ เช่น พ.ร.บ.ค้ามนุษย์, พ.ร.บ.คอมพ์, พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ทวงถามหนี้
- คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น ยาเสพติด, อาวุธปืน , วัตถุระเบิด, การพนัน, คนเข้าเมือง
พล.ต.อ.กรไชย กล่าวต่อว่าดังนั้น การประชุมทุก 3 เดือน แม้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง ถือว่าไม่มากนัก และจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเป็นหลัก มากกว่าการสั่งการทั่วไป อีกทั้ง ผู้บังคับบัญชา ระดับ รอง ผบ.ตร. ทั้ง 6 ท่าน ต่างมีประเด็นที่ต้องรายงาน เช่น งานด้านบริหาร ในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหาข้อขัดข้องในพื้นที่ ความต้องการเร่งด่วน รวมถึงคดีสำคัญต่าง ๆ เพื่อหาคำตอบว่า สิ่งที่ทำสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้จริงหรือไม่ หากคดีเกิดขึ้นมาก ก็ต้องพิจารณาว่าการป้องกันไม่เพียงพอ ต้องมีการปรับปรุง
ประเด็นสำคัญอีกส่วนคือ งานสืบสวนสอบสวน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากบางครั้งกระบวนการสอบสวนติดขัดจากข้อกฎหมายที่แก้ไขล่าช้า ทำให้การทำงานยุ่งยาก ดังนั้น การประชุมจึงเป็นเวทีแก้ไขและพูดคุยร่วมกัน
ด้านงานบริหารภายในองค์กร เช่น การบริหารงานบุคคล งานด้านสวัสดิการตำรวจ ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ต้องรอพิจารณาปีละครั้งเหมือนที่ผ่านมา ปัจจุบันได้มีการปรับระบบให้ประชุมพิจารณาทุกเดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรมและทันเวลา
ทั้งนี้ ขอย้ำว่า ความสุขของตำรวจเกิดจากสวัสดิการที่ดี ครอบครัวมั่นคง และการดูแลเมื่อเกิดเหตุร้ายแรง สิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจ ในด้านการปฏิบัติการ ตำรวจต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เสื้อเกราะที่ขนาดพอดี กล้องติดตัวตามกฎหมาย รถจักรยานยนต์ที่คล่องตัวในพื้นที่แคบ หรือยานพาหนะที่บำรุงรักษาง่ายและใช้งบประมาณคุ้มค่า ทั้งหมดนี้เพื่อให้การทำงานไม่เป็นภาระ แต่ช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่
สุดท้าย การประชุมได้สะท้อนว่า ความตั้งใจ คือ การนำเสียงจากตำรวจชั้นผู้น้อยมาผสมกับการบริหาร เพื่อหาทางออกที่ตอบโจทย์การทำงานจริง และย้ำว่าทุกอย่างต้องโปร่งใส ไม่เบียดบังงบประมาณ เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงให้กับตำรวจและครอบครัว พร้อมทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่