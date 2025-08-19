Showcase NT Youth Club ชุมชนเชียงคาน เสริมทักษะดิจิทัลเยาวชนผ่าน AI
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดพิธีเปิดกิจกรรม Showcase “เดินดิน ถิ่นอีสาน เรียนผ่านแลนด์มาร์ก” ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2568 ที่ชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ AI แก่เยาวชนในชุมชนเชียงคาน พร้อมต่อยอดศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ เข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว สินค้า และบริการของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านบริการดิจิทัลและโทรคมนาคมได้ให้โอกาสกับเด็กๆ เยาวชน ลูกหลานของพวกเราชาวจังหวัดเลยที่จะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะ AI ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้านผ่านโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ของจังหวัดเลย เป็นโอกาสอันดีแก่เยาวชนและชุมชนที่ได้รับโครงการสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ยืนยันพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า2 NT เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้านนโยบายความยั่งยืนของ NT ซึ่งนอกจากเราจะเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมแล้ว NT ยังมีภารกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) มาอย่างต่อเนื่องในการ “เป็นผู้ให้บริการที่ดำเนินการเพื่อสังคม” ด้วยการนำความรู้ด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมมาสนับสนุนให้เยาวชนนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน และสนับสนุนการเพาะพันธุ์ต้นกล้าของสังคมให้เติบโตอย่างรู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และ เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทั้งยังสร้างโอกาสให้เยาวชน ด้วยการพัฒนาคนในชุมชนด้วยความรู้ สร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติได้จริงผ่านกิจกรรม Showcase ถือเป็นเป้าหมายหลักของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club และเป็นภารกิจสำคัญของ NT ในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน
นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NT กล่าวเสริมว่า โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2568 จังหวัดเลยได้รับคัดเลือกให้จัดกิจกรรม Showcase “เดินดินถิ่นอีสาน เรียนผ่านแลนด์มาร์ก” ที่ชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยตัวแทนเยาวชนจากชุมชน “เลยรักษ์ ฮักเลย” อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม Showcase ภายใต้โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม เพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมประกวดคลิปวิดีโอจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม โดยเน้นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวสำคัญผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการรับรู้แก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมในแลนมาร์กชื่อดังของอำเภอเชียงคาน ได้แก่
1.“Walk Rally “ปักหมุดให้ปัง ล่าไลน์ลั่นเชียงคาน” อบรมการใช้ AI สร้างสื่อออนไลน์ และเรียนรู้รากวัฒนธรรมผ่านเส้นทางท่องเที่ยว ผาสาดลอยเคราะห์ และถนนคนเดินเชียงคาน
2.“เดินดินถิ่นอีสาน เรียนผ่านแลนด์มาร์ก” ฝึกปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโอจากการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เช่น สกายวอร์คเชียงคาน ปางช้าง หมู่บ้านไทดำ ศูนย์นักท่องเที่ยวบ้านน้อย แก่งคุดคู้ และการแปรรูปมะพร้าวแก้ว
3.การประกวดคลิปวิดีโอ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาทักษะการถ่ายทำและตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และกล้องดิจิทัล เพื่อใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของเยาวชนชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย ได้ที่ Facebook “NT CSR” และ Facebook “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จ.เลย”