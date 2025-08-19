ก.ต.เคาะ บิ๊กศาล 155 บัญชี ชนาธิป โยกนั่งอธ.ศาลเเรงงานภ.7 นิกร ขึ้นรองปธ.ศาลอุทธรณ์ภ.1

ก.ต.เคาะ บิ๊กศาล 155 บัญชี ดาวดังขยับพรึ่บ ชนาธิป โยกนั่งอธ.ศาลเเรงงานภ.7 ”นิกร“ขึ้นรอง ปธ.ศาลอุทธรณ์ ภ.1 ”นาวี“ลุยคดีเลือกตั้งอุทธรณ์ภาค5 “คมน์ทนงชัย”กลับนั่งเลขาศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 อาคารศาลยุติธรรรม ถนนราชดำเนินใน นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.) ครั้งที่ 20 /2568 โดยมีวาระสำคัญคือที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้ายแต่งตั้งบัญชี 3 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง จำนวน 155 บัญชีรายชื่อ
โดยมีรายชื่อผู้พิพากษาชื่อดังที่น่าสนใจเเละดำรงตำเเหน่งสำคัญ อาทิ
1.นายนิกร ทัสสโร หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
2.นายภีม ธงสันติ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(เยาวชน) ไปเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(เยาวชน)
3. นายนาวี สกุลวงศ์ธนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ไปเป็น ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค5
4. นายชนาธิป เหมือนพะวงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไปเป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 7
5. นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(ทรัพย์สิน) ไปเป็น เลขานุการศาลฎีกา
6. นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ไปเป็น หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ(ทรัพย์สิน)
สำหรับประวัติผู้พิพากษาที่ได้รับการขยับตำเเหน่งที่น่าสนใจ เช่น
นายนิกร หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ว่าที่รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นตุลาการที่มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ของกฎหมายไทย ประวัติศาลยุติธรรม หาความรู้จนเขียนหนังสือเเละบทความออกมา เผยเเพร่สู่สาธารณชน เเละมีหน้าที่ดูเเลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีฝีมือในเรื่องคดีอาญาคดีทุจริตฯ เป็นคนช่วยยกร่างกฎหมายในการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯหรือศาลปราบโกง เคยนั่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯกลาง เเละถูกได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีอาญาทุจริตฯหลายครั้ง
นายนาวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ว่าที่ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5
ในอดีตนายนาวีถือเป็นทีมคณะทำงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องความยุติธรรมไม่มีวันหยุดที่มีการชูสิทธิการประกันตัว ของผู้ที่ไม่มีเงินเเละเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม โดยลงพื้นที่เเจ้งสิทธิผู้ต้องขังร่วมกับ นางเมทินี ชโลธร เเละ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม 2 อดีตประธานศาลฎีกา ตั้งเเต่ยุค นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตปธ.ศาลฎีกา ล่าสุดยังได้รับความนิยมรับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ก.บ.ศ.
ผลงานตอนนั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภ.4 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่างนายจ้างลูกจ้างสำเร็จกว่า 80%
เป็นเจ้าภาพเตรียมจัดการประชุมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2569 ที่จะจัดที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นงานใหญ่ของศาลยุติธรรมเพื่อส่งมอบภาระงานดังกล่าวต่อให้อลิสรา มานะจิตต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 คนใหม่
นายชนาธิป ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ว่าที่อธิบดีศาลแรงงานภาค 7 ตุลาการคนดังเป็นคนทำงานจริง ฝีมือดี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในศาลยุติธรรมหลายท่าน เคยดำรงตำเเหน่งสำคัญ เช่น อดีตรองเลขาธิการ ประธานศาลฎีกา ยุค นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เเละอดีตเลขานุการประธานศาลอุทธรณ์
ในงานคดีเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา เเละเป็นองค์คณะพิจารณาคดีสำคัญเช่นคดี 24เเกนนำ นปช.ก่อการร้าย เเละคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หลายคดี
เคยเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่ดูเเลเรื่องความสงบเรียบร้อย ผ่านสถานการณ์ม๊อบชุมนุมหน้าศาล เป็นรองอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง เเละล่าสุดเป็นประธานเเผนกคดีเลือกตั้งในภาค 8 เรียกว่ามีประสบการณ์ผ่านงานสายบู๊มาจำนวนมาก ในครั้งนี้ที่ได้มานั่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเเรงงานภาค 7 ก็ถือเป็นหน้างานใหม่ที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้ครบทั้งบู๊บุ๋น จบการศึกษามัธยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เนติบัณฑิตไทย ,นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านหลักสูตรแกรนด์สแลม 2 หลักสูตรคือบ.ย.ส. รุ่น 22 เเละว.ป.อ. รุ่น 63
