วิกฤติ 7,486 รอปลูกถ่าย! กทม.-สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคอวัยวะ 35 สนง.เขต ‘หนึ่งคนช่วยได้ 8 ชีวิต’

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย นายกลินท์ สารสิน กรรมการสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย นางสาวตรีนุช สันติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย แถลงข่าว “ความก้าวหน้าความร่วมมือการรับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริจาคอวัยวะ รวมถึงประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริจาคอวัยวะ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่รอการรักษา
นายชัชชาติ กล่าวว่า การบริจาคอวัยวะเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ เพราะว่ามีคนรอการบริจาคเป็นจำนวนมาก แต่เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากยังไม่มีข้อมูลหรือไม่ค่อยสะดวกในการบริจาคอวัยวะ สำนักงานเขตซึ่งเป็นศูนย์กลางของการทำบัตรประชาชนได้ให้ความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการบริจาคอวัยวะ สำหรับคนที่มาทำบัตรประชาชนก็จะมีข้อมูลให้ว่าจะบริจาคอวัยวะไหม บริจาคอะไรบ้าง หรือว่าการบริจาคอวัยวะต้องทำอย่างไร
“นอกจากนี้จะมีแผ่นพับแจกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตด้วย เพื่อให้เข้าใจว่าการบริจาคอวัยวะช่วยชีวิตคนได้จำนวนมาก หนึ่งคนสามารถช่วยได้ถึงแปดคน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น เช่น การกังวลเรื่องการบริจาคอวัยวะแล้วชาติหน้าจะมีอวัยวะไม่ครบซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง การบริจาคอวัยวะจะได้บุญ ปัจจุบันดำเนินการแล้ว 35 เขต คาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้จะครบทั้ง 50 เขต” นายชัชชาติ
สำหรับการรับบริจาคอวัยวะมี 2 ส่วน โดยหลักเป็นการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยที่มีภาวะ “สมองตาย” ซึ่งทางด้านการแพทย์ สมองตาย คือผู้ป่วยถึงแก่กรรมแล้ว แต่หัวใจยังเต้นอยู่ ปอดยังทำงานอยู่ แต่ถ้าไม่ได้ทำอะไร เช่น ใช้เครื่องช่วยหายใจ สักพักหัวใจ ปอดจะหยุดทำงาน พูดง่าย ๆ ก็คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะ สมองตาย จะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกเลย เพียงแต่หัวใจ ปอดจะทำงานยังทำงานอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ญาติของผู้ที่มีภาวะ สมองตาย จึงควรพิจารณาบริจาคอวัยวะให้ผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่อวัยวะบางอย่างวายแล้วและผู้ป่วยจะถึงแก่กรรมในไม่ช้า ผู้ที่มีภาวะสมองตายอาจบริจาคอวัยวะได้หลาย ๆ อวัยวะ เช่น ไต ตับ ตับอ่อน ฯลฯ ฉะนั้นอาจช่วยชีวิตผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตได้หลายคน
ส่วนอีกวิธีหนึ่งของการบริจาคอวัยวะ คือ การเอาอวัยวะมาจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเป็นคนที่ปกติ ไม่เป็นโรค แต่เป็นญาติพี่น้องกับผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเฉพาะตับ ไต มาจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ก่อนที่จะบริจาคอวัยวะจะต้องตรวจความสมดุลของผู้ที่จะบริจาคกับผู้ที่จะรับบริจาคเสียก่อนว่า อวัยวะที่บริจาคจะเข้ากันได้หรือไม่กับร่างกายของผู้ที่จะรับบริจาค
ด้านสถานการณ์การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะในปัจจุบันนั้น มีผู้ลงทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทุกอวัยวะมากถึง 7,486 ราย ซึ่งในปี 2567 มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 946 ราย จากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต จำนวน 436 ราย และผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะเสียชีวิตระหว่างการรอการปลูกถ่าย 166 คน หรือทุกสัปดาห์จะมีผู้เสียชีวิต 3 คน ในขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตทั้งหมด 1,765,217 คน ศูนย์รับบริจาคอวัยวะซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะขณะมีชีวิตรวมทั้งรับลงทะเบียนและจัดสรรอวัยวะให้กับผู้รอรับอวัยวะทั่วประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ และรณรงค์การบริจาคอวัยวะแก่วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป