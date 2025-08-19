กทม.จ่อไฟเขียว 6 กลุ่มเขต จัดงบฯ ‘กองทุนสวัสดิการชุมชน’ ย้ำโปร่งใส แก้ปัญหาได้ตรงจุด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2568 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนกลุ่มปฏิบัติการของสำนักงานเขต ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
นายแสนยากร รองปลัดกทม. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร
โดยการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแนวทาง การขอรับเงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีมติเห็นชอบให้ สำนักงานเขตรวบรวมคำขอรับเงินสมทบจากกองทุนฯ จากรอบที่ 1–7 และจัดประชุมอนุกรรมการระดับกลุ่มเขต เพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อนส่งให้คณะกรรมการใหญ่พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีกองทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเกณฑ์และเสนอขอรับการสมทบงบประมาณรวมทั้งสิ้น 18 กองทุน จาก 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพกองทุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่ามีกองทุนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 11 กองทุน และผ่านเกณฑ์คุณภาพอีก 11 กองทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเข้มแข็งของการบริหารจัดการกองทุนในระดับชุมชน