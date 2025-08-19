เร่ง ‘เช่ารถเก็บขยะEV’ กทม.รับไปปรับ หลังวิสามัญฯงบ69 แนะ ‘ถังขยะแบบใหม่’ ไม่น่าเวิร์ก

กทม.รับไปปรับ หลังวิสามัญฯงบ69 เร่ง ‘เช่ารถเก็บขยะ EV’ แนะถังใหม่ทันสมัย อาจไม่เวิร์ก – พนักงานเกิดความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายสุรจิตต์ พงษ์สิงวิทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เปิดเผยภายหลังการประชุมพิจารณาร่างฯ ของสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.)
โดยในที่ประชุม คกก.วิสามัญฯ งบ 69 ได้ตั้งข้อสังเกตถึงโครงการเช่ารถเก็บขยะมูลฝอยพลังงานไฟฟ้า EV ที่ล่าช้ามาหลายปี ว่าเหตุใดถึงยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น เพราะหาก กทม.สามารถปรับเปลี่ยนรถพลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นั้น จะทำให้กรุงเทพมหานครมีอากาศที่สะอาดมากยิ่งขึ้น
นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย ชี้แจงว่า กรณีที่โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยล่าช้านั้น เกิดจาก ปปช. มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงคุณสมบัติขอบเขตงานการเช่าให้เปิดกว้าง และจัดทำแผนบริหาร การจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการประชุมร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ และปรับปรุงการจัดทำ TOR มาโดยตลอด
ประกอบกับคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเลือกโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยขนาด 5 ตันเป็นโครงการที่จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ในการพิจารณาข้อเสนอแนะให้มีความโปร่งใส ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสืบราคา
จากนั้น คกก.วิสามัญฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องน้ำหนักของตัวรถเก็บขนมูลฝอยว่า เนื่องจากรถไฟฟ้ามีน้ำหนักมาก หากยิ่งรวมกับโครงสร้างกระบะเก็บขนพร้อมมูลฝอยจะทำให้มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ ทางสำนักสิ่งแวดล้อมจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหา
ด้าน นายภานุวัฒน์ กล่าวว่า จะมีการกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการผลิตรถเก็บขนมูลฝอยรวมน้ำหนักรถ กระบะ และมูลฝอย โดยต้องไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 15 ตัน
จากนั้น คกก.วิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตของจัดซื้อถังขยะรูปแบบใหม่ที่ฝาเปิดอยู่หน้าและช่องใส่ขยะอยู่ด้านข้าง ซึ่ง คกก. มองว่า หากมีการติดตั้งถังแยกประเภทติดกัน 4 ถัง อาจจะทำให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกในการทิ้งขยะมากกว่ารูปแบบเก่า ที่ฝาและช่องทิ้งจะอยู่ด้านเดียวกัน รวมถึงการจัดซื้อถังขยะสี่เหลี่ยมแบบมีล้อเลื่อนที่มีขนาดใหญ่ พนักงานเก็บขนไม่สามารถยกถังเพื่อเทใส่กระบะอัดได้ จะต้องหยิบทีละถุงใส่รถแทน ทำให้พนักงานเกิดความเสี่ยงและเสียเวลาปฏิบัติงาน
นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เรื่องถังขยะรูปแบบใหม่เป็นการนำเสนอของคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่ต้องการให้ถังขยะมีรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ รวมถึงเรื่องถังขยะสี่เหลี่ยม ไปปรับเปลี่ยนวิธีการและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น