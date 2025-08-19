หลักฐานชัด! ทหารไทยเจอมือถือปริศนาแถวภูมะเขือ ในเครื่องพบภาพ-คลิปเขมรฝังระเบิด ระบุได้ว่าถ่ายวันไหน

ทหารเรือเก็บกู้ทุ่นระเบิด เจอมือถือปริศนาแถวภูมะเขือ พบหลักฐานเพียบ ทหารเขมรลักลอบใช้-วางทุ่นระเบิด PMN-2 ที่สำคัญภาพในโทรศัพท์ ระบุไว้ด้วยว่าถ่ายวันไหน
เมื่อวันที่ 19 สิงาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท. ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้ และกวาดล้างฯ ได้ตรวจพบโทรศัพท์ของทหารกัมพูชา ที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ ร้อย ร.132 พัน.13 (ฐานเหนือเมฆ)
จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ โดยพบคลิปวิดีโอ และภาพถ่าย ทหารกัมพูชาถือทุ่นระเบิด PMN-2 ซึ่งในคลิปพูดภาษาเขมรคาดว่าเป็นการแนะนำการใช้งาน ก่อนลักลอบนำไปฝังดิน
เจ้าหน้าที่จึงได้นำโทรศัพท์ ส่งให้ทางหน่วยกองทัพบกในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ถือว่าเจ้าหน้าที่ นปท. ทร. มีไหวพริบที่ดีมาก เมื่อพบหลักฐานแล้วรีบตรวจสอบ ที่สำคัญภาพในโทรศัพท์ ระบุไว้ด้วยว่าถ่ายวันไหน ถือเป็นหลักฐานชั้นดีทีเดียว