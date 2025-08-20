ททท. ผนึกกำลังพันธมิตรทั่วไทย อัดแคมเปญ โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วง Green Season ผ่านแคมเปญ “Grand Moment Experience the Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้” เพื่อสร้างสีสัน ความประทับใจในการท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์อันน่าจดจำสนุกสนาน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพิชิตจุดหมายที่ใฝ่ฝัน การก้าวข้ามขีดจำกัด หรือการพบเจอช่วงเวลาแสนพิเศษที่เข้ามาเติมเต็มชีวิต แบบที่ใคร ๆ ก็สัมผัสได้ ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดโมเมนต์ประทับใจ เข้าถึงง่าย คุ้มค่าคุ้มราคา ททท. จึงได้จับมือกับพันธมิตรท่องเที่ยว พันธมิตรไลฟ์สไตล์ มอบสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวจนถึง 31 สิงหาคม 2568 เสิร์ฟความสุขให้ทุกการเดินทางเป็นโมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็น Traveloka, บัตรเครดิต KTC, Trip.com, Chic Car Rent, Oasis Spa, Gowabi, SUPERSPORT, ทัวร์เพื่อนธรรมชาติ และ GO by Krungsri Auto
พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักและใช้โปรโมชันที่ร่วมกับโครงการ 10 ที่ ได้แก่ Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre, Cross Pattaya Oceanphere, Cross Vibe Pattaya Seaphere, Atlantis Manor, Tohsang Heritage Ubon Ratchathani Hotel, Velawarin Hotel, Shangri-la Chiang Mai, บ้านริมอ่าว จันทบุรี, U Sathorn Bangkok, Tolani Resort Koh Kood 20 ท่านแรก รับฟรี Grand Moment Mystery Box ของขวัญลับที่เตรียมไว้ให้เฉพาะนักเดินทางแบบคุณเท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าและบริการในโครงการ ทุกบิลใบเสร็จหรือหลักฐานการจอง มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในโครงการมากมาย แจกทุกสัปดาห์ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน voucher ที่พัก voucher นวดสปาความงาม เสื้อ ร่ม ฯลฯ สามารถซื้อสินค้าและบริการในโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม
ติดตามโมเมนต์พิเศษ และร่วมกิจกรรมดีๆ ได้ที่ Page Facebook : Grand Moment Experience the Magic, Line : @gmmagic “Grand Moment Experience the Magic โมเมนต์มหัศจรรย์ ที่ใครก็สัมผัสได้”