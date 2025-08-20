ขนส่งทางบก แจ้งระบบพิมพ์ใบขับขี่ กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว หลังขัดข้อง 1 วัน

ขบ. แจ้งระบบพิมพ์ใบขับขี่ กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังขัดข้อง 1 วัน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม รายงานจาก กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า หลังจากที่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ระบบการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถเกิดขัดข้อง ส่งผลให้ประชาชนที่มาติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถไม่สามารถรับใบอนุญาตได้ตามปกติ นั้น
กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า ขณะนี้ ระบบการพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ แล้ว พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่มาดำเนินการติดต่อด้านใบอนุญาตขับรถ สามารถดำเนินการ ด้านใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่ๆ ท่านจะเข้ารับดำเนินการ
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
ส่วนภูมิภาค : สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานคร : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/driving_hp/ โทร. 02-271-8888 ต่อ 4201 และ 4202