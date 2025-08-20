เพจดัง ‘น้องอุ๋มอิ๋ม’ ประกาศตามหา ‘พ่ออุ้ม’ หายออกจากบ้าน 3 วัน ติดต่อไม่ได้ ครอบครัวสุดห่วง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เฟซบุ๊กเพจ อุ๋มอิ๋มนะจ๊ะ คู่ฝาแฝดอีสาน ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 4.3 ล้านคน ได้โพสต์ข้อความตามหา “พ่ออุ้ม” บิดาของคู่แฝด ซึ่งหายออกจากบ้านไปเป็นระยะเวลากว่า 3 วันแล้ว โดยระบุว่า
“ประกาศพ่ออุ้มหายออกจากบ้าน ติดต่อไม่ได้ พ่อไม่เอาโทรศัพท์ไป เดินทางโดยรถ Suzuki sprinter สีดำเลขทะเบียน 2กส 5386 ขอนแก่น ตั้งแต่บ่ายวันที่อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม เป็นเวลา 3 วัน (เหตุผลทะเลาะกับแม่กวางเรื่องแต่งรถ) โทรหาญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ไม่มีใครพบเห็น ตอนนี้ทางครอบครัวเป็นห่วงมากๆ ใครพบเห็นพ่ออุ้มแจ้งทางเพจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”
ทั้งนี้ ทางเพจได้ตอบกลับคอมเมนต์ด้วยว่า ยืนยันไม่ใช่คอนเทนต์แต่เป็นเรื่องจริง “ไม่มีใครเขาเอาเรื่องแบบนี้มาเล่นๆ หรอกนะคะ เมียและลูกกอดกันร้องไห้มาหลายวัน” พร้อมทั้งโพสต์อธิบายต่ออีกว่า
“สาเหตุที่ทะเลาะกันเป็นเพราะแม่บ้างานมากๆ 1 วัน 24 ชั่วโมงแม่ทำงานเกือบ 18-20 ชั่วโมงทุกวัน ตัดต่อถ่ายคลิป คิด Content ทำคนเดียวหมดทุกวัน เพราะคิดว่าเพื่ออนาคตของลูก แม่เป็นคนไม่ดื่มไม่เที่ยวชีวิตมีแต่งานกับลูกค่ะ อาจจะมีเครียดเรื่องงาน ทำให้ความคิดเราไม่เหมือนกันเราโฟกัสคนละอย่าง จึงทำให้ไม่เข้าใจกันค่ะ”
ขณะเดียวกันได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็น ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง เช่นว่า ขอให้เจอพ่ออุ้มไวๆ เด้อ , ขอให้เจอไวๆนะคะ รีบมาสร้างเสียงหัวเราะด้วยกันค่ะ เด็ก ๆ รออยู่, คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง, ขอให้กลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ, กลับบ้านได้แล้วค่ะพ่ออุ้ม ทุกคนเป็นห่วงนะคะ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวค่ะ
