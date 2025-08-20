แม่ทัพภาค3 บุกเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจ1-3 มอบของพระราชทาน เพื่อขวัญกำลังใจชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ,2 และ 3 กองกำลังสุรนารี เพื่อนำสิ่งของ พร้อมขนมพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทรงรับสั่ง ให้นำไปแจกจ่ายทหารให้ครบทุกคน และมีความเป็นห่วงใย
นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนประถม ในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญแบะกำลังใจ ให้กับครูและนักเรียน พร้อมทั้งผู้ปกครองที่อยู่บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา
