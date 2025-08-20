ในประเทศ

คณะIOT ไปช่องจุ๊ปตะโมก เช้านี้เจออีกลูกขณะเคลียร์พื้นที่ ผู้ช่วยทูตฯมาเลย์ กอดให้กำลังทหารลาดตระเวนวันเกิดเหตุ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 สิงหาคม คณะผู้สังเกตการณ์ IOT และสื่อมวลชน ได้เดินทางไปที่ช่องจุ๊ปตะโมก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดที่ สิบเอกธีรพล เพียขันที สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 2610 เหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชา เจ้าหน้าที่อธิบายว่า โดยปกติแล้วจุดนี้วางแนวรั้วลวดหนามทั้งหมด 3 แนว มาตั้งแต่ปี 2554  ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทย ส่วนนอกแนวรั้วลวดหนามกัมพูชาสามารถลัดเลาะขึ้นมาได้ ซึ่งคณะฯ ก็อาจจะได้ยินเสียงของทหารกัมพูชาได้

ก่อนเกิดเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ยังมีการลาดตระเวนตามปกติ / แต่วันที่ 11 สิงหาคม ไม่สามารถลาดตระเวนได้ เพราะมีฝนตกหนัก กระทั่งวันที่ 12 สิงหาคม ก็เกิดเหตุทหารเราเหยียบกับระเบิด จึงได้จัดชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็พบ ระเบิดอีก 3 ลูกอยู่บริเวณใกล้เคียง

จากนั้นจึงให้คณะผู้สังเกตการณ์ เข้าไปดูบริเวณที่สิบเอกธีรพล เหยียบกับระเบิด ซึ่งเป็นพื้นที่ของไทย ทางเจ้าหน้าที่ TMAC อธิบาย และชี้ให้คณะผู้สังเกตการณ์ดูจุดที่พบระเบิดอีก 3 จุด ซึ่งกู้หมดแล้ว

และเมื่อเช้าได้มีการเคลียร์พื้นที่อีกครั้ง เพื่อต้อนรับคณะผู้สังเกตการณ์ จึงพบระเบิดเพิ่มอีก 1 ลูกอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เหยียบระเบิดไม่กี่ร้อยเมตร

ทางฝ่ายกัมพูชาน่าจะลักลอบขึ้นมาวางกับระเบิดช่วงกลางคืน เพราะกำลังพลที่อยู่ในฐานได้ยินเสียงขวดที่ผูกไว้กับลวดหนาม ลักษณะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเขย่ารั้วลวดหนาม

ในจุดนี้ทางผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย สอบถามว่า ทางนายทหารที่เดินตาม สิบเอกธีรพล บอกว่า เดินห่างจากสิบเอกธีรพล ประมาณ 1-2 เมตร ก่อนเกิดเหตุ ทำให้ตนยังคงหูอื้ออยู่

หลังจากฟังบรรยายสรุป ทางผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย จึงเข้าไปสวมกอดนายทหารที่เดินตามสิบเอกธีรพล เพื่อให้กำลังใจ