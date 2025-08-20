กองทัพภาค2 ยันไม่จริง กัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่ฐานปราสาทตาควาย คาดทหารเขมรเหยียบกับระเบิดเอง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อออนไลน์ว่า กองกำลังฝ่ายกัมพูชาได้ทำการยิงปืนใหญ่ใส่ฐานบริเวณปราสาทตาควายนั้น
กองทัพภาคที่ 2 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยในพื้นที่แล้ว ยืนยันว่าข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง โดยเสียงระเบิดที่ประชาชนได้ยินนั้น สันนิษฐานว่าเกิดจากกรณีทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิด ซึ่งเป็นกับระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาได้ลักลอบวางไว้เอง บริเวณด้านหลังปราสาทตาควาย
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกต่อกระแสข่าวลือที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์
และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อป้องกันการสับสนและความเข้าใจผิด