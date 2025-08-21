กรมธรณีแจงดินไหว 5.4 รอยเลื่อนสกายปล่อยพลังปกติ ไม่ใช่ภัยพิบัติ ไม่ได้บอกใบ้อะไร อย่าตื่นตระหนก
วันที่ 21 สิงหาคม นายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี(ทธ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ทธ.ได้ตรวจสอบหลังเกิดเหตุตึกสูงหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่นไหว พบว่า เวลา 09.58 น.ในทะเลอันดามัน ที่รอยเลื่อนสกายความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตากประมาณ 200 กิโลเมตร ห่างจากรุงเทพประมาณ 500 กิโลเมตร มีแผ่นดินไหว 5.4 ริกเตอร์ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดสึนามิ เพราะเป็นแผ่นดินไหว ชนิดการเฉือนกันของแผ่นดิน
“ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนอย่าตื่นตระหนก เพราะ 5.4 ริกเตอร์ เป็นแผ่นดินไหวขนาดที่ไม่รุนแรง แต่จะทำให้ตึกสูงที่มีขนาดสูงเกิน 10 ชั้นขึ้นไปสั่นไหวได้ แต่ไม่จำเป็นต้องอพยพ เพราะไม่กระทบต่อโครงสร้างของตึกที่มีความแข็งแรง คาดว่าหลังจากนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมง จะมีอาฟเตอร์ช็อก ตามมา แต่ความรุนแรงจะน้อยลงจากครั้งแรกตามลำดับ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก”อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าว
ศ.ดร.สันติ ภัยหลบลี้ อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า แผ่นดินไหวขนาด 5.4 ริกเตอร์ ขนาดนี้ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะ ไม่ใช่ระดับการไหวที่รุนแรง แต่ทำให้เรารู้ว่านี่คือการสั่นไหว จะรู้สึกและจดจำ เพราะบ้านเราตั้งอยู่บนแผ่นรอยเลื่อน
“ที่บอกว่าไม่ใช่ภัยพิบัติ เพราะหากเป็นภัยพิบัติ จะต้องเกินตึกถล่ม และมีผู้เสียชีวิต แต่เกณฑ์การไหวขนาดนี้ ให้เราได้รู้สึกถึงการสั่นไหว เหมือนที่คนญี่ปุ่นรู้สึก และใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทั้งนี้การเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการบอกใบ้ว่าจะเกิดอะไร เป็นการปล่อยพลังงานออกมาตามปกติ”ศ.ดร.สันติ กล่าว