นายกส.วิศวกรฯ เปิดสาเหตุ ตึกสูงกทม.โยกตัว จากแผ่นดินไหว 5.4 ที่เมียนมา ย้ำไปกระทบโครงสร้างอาคาร
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ที่นอกชายฝั่งเมียนมา โดยจุดศูนย์กลางที่ระดับความลึกประมาณ 10 กม.เวลาประมาณ 10.00 น.นั้น แผ่นดินไหวดังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดจากรอยเลื่อนสะกาย แต่จุดที่เกิดเหตุเป็นคนละจุดกับแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับแผ่นดินไหวในวันนี้มีขนาดเพียง 5.4 ซึ่งเบากว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคมมาก แต่ก็เกิดขึ้นใกล้ กรุงเทพฯ มากกว่า โดยประมาณการระยะทางจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 400-500 กิโลเมตร
แผ่นดินไหวดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้อาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเกิดการโยกตัว แต่จะไม่รุนแรงเท่ากับวันที่ 28 มีนาคม โดยสาเหตุของการโยกตัวของอาคารเกิดจาก
1. สภาพชั้นดินอ่อนของกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้ 3-4 เท่า
2. คลื่นแผ่นดินไหวที่ขยายตัวโดยชั้นดินอ่อนของกรุงเทพฯ จะทำให้เกิดคลื่นยาว ซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มอาคารสูง
อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า ระดับความรุนแรงของการสั่นไหวที่เกิดขึ้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้างอาคาร แต่ก็อาจมีผลต่อองค์ประกอบด้านงานสถาปัตยกรรมของอาคาร เช่น ผนังอิฐ โคมไฟสั่นไหวในระดับที่ไม่รุนแรง ดังนั้นประชาชนยังไม่ควรตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์นี้ แต่ควรติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด จากข่าวสารที่เชื่อถือได้ของทางราชการ หรือหากมีข้อสงสัยด้านโครงสร้างอาคาร สามารถติดต่อสอบถามที่สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้