ตั๊ก ศิริพร เสียใจ รู้เรื่องฉาว อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เพิ่งบริจาค3-4ล้าน สร้างศาลา

ตั๊ก ศิริพร เสียใจ รู้เรื่องฉาว อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เพิ่งบริจาค 3-4ล้าน สร้างศาลา ยังมีเจอวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน รายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง วันนี้ ได้พูดคุยกันต่อประเด็น หลวงพ่ออลงกต และวัดพระบาทน้ำพุ ที่มีประเด็นมากมายเกิดขึ้น
โดยเมื่อวานนี้ กระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจสอบในวัด จนไปเจอว่ามีการเก็บศพผู้เสียชีวิตจำนวนมากไว้ภายในวัด โดยที่ไม่มีการขออนุญาต มีการตรวจสอบเรื่องที่มาของยารักษาโรค การรับเงินบริจาคต่างๆ แล้วยังมีแขกรับเชิญอีกคนที่เคยเป็นสะพานบุญ เอาเงินไปทำกับวัดพระบาทน้ำพุด้วย ก็คือ ตั๊ก ศิริพร
อีกคนที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ ก็คือ ตั๊ก ศิริพร ที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมกับเพื่อนรักอีก 2 คน คือ สุนารี ราชสีมา และ ฮาย อาภาพร รวมกันหาเงินไปทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ เพราะ ณ เวลานั้น เมื่อหลายปีก่อน วัดพระบาทน้ำพุโด่งดังมาก มองไปทางไหนก็เจอกล่องบริจาค เจออะไรต่างๆ เกี่ยวกับการร่วมบุญกับวัดเต็มไปหมด
ตอนที่นั่งรถจะเอาเอาเงินไปทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต พวกนมีการไลฟ์สดไปด้วย ปรากฏว่าแฟนคลับอยากทำบุญร่วมกันด้วย จึงต้องไปเปิดบัญชีรับเงินจากแฟนๆ จนได้เงินมารวมเกือบ 7 แสนบาท แล้วเอาเงินก้อนนี้ไปมอบให้หลวงพ่อทันที โดยตอนนั้นเจอหลวงพ่อที่อาคารสถานีช่อง Thai PBS และได้นั่งสนทนาธรรมกับท่านสั้นๆ
ตอนนั้นตั๊กได้ถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อมีโครงการอะไรอยู่บ้าง ท่านบอกว่า ท่านกำลังจะสร้างหมู่บ้าน รองรับผู้ป่วย HIV ที่มาอยู่ที่วัด แล้วเขาพบรักสร้างครอบครัว อยากจะมีลูกมีครอบครัวด้วยกัน ก็จะได้มีบ้านอยู่เป็นครอบครัว ตอนนั้นตั๊กสงสัยมาก ว่าทำไมเราถึงจะต้องทำหมู่บ้านให้ผู้ป่วย HIV เพราะเชื้อสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้ ตอนนั้นเราไม่มีความรู้ว่า ยามันป้องกันได้แค่ไหน ช่วยสกัดการแพร่เชื้อได้แค่ไหน เราก็เลยเอ่ยปากถามหลวงพ่อไปว่า ทำไมเราถึงส่งเสริมแบบนั้นล่ะ แล้วเด็กที่จะเกิดมา เขาเลือกได้ไหม ว่าเขาอยากจะเกิดมารับเชื้อหรือเปล่า ปรากฏว่า หลวงพ่อไม่คุยกับเราอีกเลย
เรื่องที่เกิดขึ้น ตั๊กก็บอกว่า ต้องบอกว่าหลวงพ่ออลงกต ท่านยังไม่มีความผิด ยังไม่ถูกกล่าวหา แต่โดยส่วนตัวมาเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เป็นข่าวตอนนี้ ทำให้รู้สึกอกหักมากๆ เพราะก่อนหน้านี้ เพิ่งเจอเรื่องราวกับวัดที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ประจำจังหวัดบ้านเกิด ทางครอบครัวของตั๊ก ตั้งใจทำบุญกับวัดนี้มาก
หลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระที่ครอบครัวของตั๊กเลื่อมใสศรัทธามาก เป็นถึงรองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ พูดเพราะ พูดช้า เรียบร้อย สำรวม แม่ของตั๊กตั้งใจไว้นานแล้วว่า อยากจะทำบุญกับวัดประจำจังหวัด แม่ของตั๊กเพิ่งถวายเงิน 3-4 ล้าน เอาเงินไปสร้างศาลาอเนกประสงค์ มีผู้ว่า มีหลายคนมาเป็นพยาน เงินเข้าบัญชีวัดไปเลย แต่เป็นหลวงพ่อท่านนี้ที่มารับ เพิ่งจัดงานฉลองศาลาไม่กี่วัน ไม่กี่วัน ก็มีข่าว ภาพหลุดท่านใส่วิก เขียนคิ้ว กอดสีกา โผล่ในข่าว ทำให้ใจสลายไปเลย
