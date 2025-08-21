ประชุม RBC ล่ม ฝ่ายเลขากัมพูชา ไม่พร้อมประชุม ขอตรวจสอบเอกสารเพิ่ม เลื่อนหารือเป็นพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สระแก้ว ที่ห้องประชุมสโมสรนายทหารมทบ.19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC) สมัยวิสามัญ ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 ของไทย และกองบัญชาการทหาร ภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชา
โดยการประชุมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร ของกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุม
และตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจะเป็นการประชุม ระหว่าง พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 และนายทหารระดับสูงของกองกำลังบูรพา ฝ่ายไทย กับ พล.อ.แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 5 และนายทหารระดับสูง ฝ่ายกัมพูชา โดยการประชุมหารือดังกล่าวจะมีการนำประเด็นกรณีฝ่ายไทย ปิดกั้นรั้วลวดหน้าในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยมาหารือด้วย
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 22 ส.ค.68 ทางกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมข่าวทหาร จะนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ตามบันทึกข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยทูตทหารจาก 8 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เมียนมา, ลาว และเวียดนาม ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว ด้วย
โดยในช่วงเวลา 13.00 น. ผู้ช่วยทูตทหารจาก 8 ประเทศจะรับฟังการบรรยายสรุป ที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และลงพื้นที่จุดต่าง ๆ อาทิ พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จุดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ต่อมา ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การประชุม RBC ว่ามีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไป เหตุการร้องขอจากฝ่ายกัมพูชา จากเดิมกำหนดการเวลา 09.00น. จะเป็นการประชุมของฝ่ายเลขานุการ ของกองทัพทั้งสองฝ่าย แต่ทางกัมพูชาขอเลื่อนเป็นเวลา 14.00 น.
แต่เมื่อถึงเวลา 14.00 น. พลตรี สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 ประธานคณะทำงาน กองเลขานุการฯ ฝ่ายไทย ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการของกัมพูชาว่า ยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมตามกำหนด ขอเวลาตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมอีก และคณะทั้งหมดยังไม่ได้เดินทางข้ามพรมแดนเข้ามา มีเพียงเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของฝ่ายกัมพูชา 1 คณะ จำนวน 6 นาย เท่านั้นที่เดินทางล่วงหน้ามาก่อน
ส่วนการประชุม ระหว่างพลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายไทย และ พลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 เป็นประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายกัมพูชา เพื่อหารือร่วมกันทั้งสองฝ่าย ก่อนที่จะทำพิธีลงนามร่างบันทึกข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูขา (RBC) สมัยวิสามัญ ได้ เลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ 22 ส.ค เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป