ดร.เฉลิมชัย สั่งกรมป่าไม้เปิดบริการพิเศษ รับยื่นคำขอฯ ‘ทำประโยชน์ในเขตป่า’ ช่วงวันหยุด 23-24 ส.ค. นี้

ดร.เฉลิมชัย ห่วงใยหน่วยงานรัฐ สั่งกรมป่าไม้เปิดบริการพิเศษ รับยื่นคำขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าตามมติครม. ช่วงวันหยุด 23-24 ส.ค. ทุกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ ก่อนหมดเขต 25 นี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต ซึ่งวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ยื่นคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้น จึงได้สั่งการให้กรมป่าไม้เปิดให้บริการรับคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2568 โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต สามารถยื่นได้
ณ ส่วนการอนุญาต ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
“ ขอย้ำว่า วันที่ 25 สิงหาคม 2568 คือ วันสุดท้าย จึงขอให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งรัดดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยโครงการที่ขอยื่นคำขออนุญาตได้ ต้องเป็นโครงการที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เท่านั้น และเมื่อยื่นคำขอแล้วส่วนราชการต้องประสานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในพื้นที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน จนได้รับอนุญาตแล้วถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายกำหนดแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อประชาชนในการได้รับการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค พร้อมลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ” ดร.เฉลิมชัยเผย
ดร.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า การเร่งรัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จ ถือเป็นหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568 ขึ้นที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเร่งรัดและชี้แจงขั้นตอนตลอดจนช่วยลดปัญหาความล่าช้า โดยมี ผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สันนิบาตเทศบาล สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม