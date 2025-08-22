เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ชวนคนเมืองมา ระบาย(สี)…ให้ใจสบาย กับกิจกรรม MasterPeace Pain-ting เปิดอุโมงค์เชื่อมมิตร ที่สามย่านมิตรทาวน์
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย ชวนคนเมืองทุกคนมาหยุดพักหายใจ ตีตั๋วออกเดินทางสู่มิติใหม่ของงานสร้างสรรค์ กับกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปี “MasterPeace Pain-ting (มาสเตอร์พีซ เพน-ติ้ง)” เปลี่ยนอุโมงค์เชื่อมมิตร แลนด์มาร์กของสามย่านมิตรทาวน์ จากทางเดินธรรมดา ให้กลายเป็น “พื้นที่ของความรู้สึกดี” แกลเลอรีมีชีวิตความยาว 43 เมตรที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันแต่งแต้มจินตนาการและรังสรรค์เมืองในแบบที่อยากเห็นไปด้วยกัน
ปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเมืองที่น่าอยู่และใส่ใจสุขภาวะทางใจของผู้คน เพื่อมอบ “พื้นที่พักใจ” กลางเมือง ให้ได้หยุดพักและปลดปล่อยความรู้สึกผ่านงานศิลปะ โดยได้ “เต็นท์” นายคัจฉกุล แก้วเกต หรือ Tent Katchakul ศิลปินหนุ่มเจ้าของลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ ผู้สามารถแปลความรู้สึกซับซ้อนของคนเมืองออกมาเป็นภาพได้อย่างลึกซึ้งและอบอุ่น เนรมิตตลอดเส้นทางของผนังอุโมงค์เชื่อมมิตรให้กลายเป็นภาพวาดลายเส้น Doodle Art ขนาดยักษ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพฯ ผ่านแลนด์มาร์กที่คุ้นเคยอย่างวัดพระแก้ว, เสาชิงช้า, สวนจตุจักร, สถานีรถไฟหัวลำโพง ผสมผสานกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย อาทิ สามย่านมิตรทาวน์, FYI Center, คอนโดมิเนียม KLOS Ratchada บวกเมืองในจินตนาการที่ซุกซ่อนอยู่ทุกมุมภาพ พร้อมให้ทุกคนมาเติมสีสันภาพฝันนี้ให้สมบูรณ์แบบและมีชีวิตชีวา
นายสาริษฐ์ ไตรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ดิ้ง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เราคือ ‘ผู้สร้างสรรค์พื้นที่’ หรือ ‘Placemaker’ ที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ภายใต้ Brand Purpose ที่ว่า ‘Inspiring experiences, creating places for good.’ หรือ ‘สร้างสรรค์พื้นที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่’ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม ซึ่งการเป็น Placemaker ที่แท้จริงได้นั้นต้องสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ ผู้คน เมือง และโลกใบนี้ ทุกโครงการของเราจึงเกิดจากความเข้าใจในพื้นที่และผู้คนอย่างลึกซึ้ง เป็นการตอกย้ำว่า ‘ชีวิตดี’ สามารถเริ่มต้นได้ที่พื้นที่ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย
“เราเชื่อว่าชีวิตดีมาจากการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยเมืองที่ดีไม่ใช่เมืองที่เดินหน้าเร็วเท่านั้น แต่ควรมีจังหวะให้หัวใจของผู้คนได้พักด้วย กิจกรรม MasterPeace Pain-ting จึงเป็นภาพสะท้อนความเชื่อนั้น เพื่อมอบ ‘พื้นที่พักใจ’ ให้คนเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบได้มีโอกาสหยุดพัก แล้วมาระบายความรู้สึกต่าง ๆ ที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความเหงา หรือความเบื่อ ให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่สวยงาม เพราะพื้นที่สาธารณะเล็ก ๆ อาจดูธรรมดา แต่มีพลังมหาศาลที่สามารถเสริมสร้างพื้นที่ใจให้กับชีวิตคนเมืองได้ เราตั้งใจ
เปลี่ยนพื้นที่ที่คุ้นเคยให้กลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์เชิงบวกที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงถึงกันผ่านงานศิลปะ และได้เติมพลังใจไปพร้อมกับการร่วมสร้างเมืองในแบบที่เราทุกคนอยากเห็นไปด้วยกัน”
ส่วนศิลปินหนุ่มลายเส้นขี้เล่นอย่าง “เต็นท์” นายคัจฉกุล แก้วเกต เล่าถึงแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานว่ามาจาก “ความสนุก”และ “กลมกลืน” ของความแตกต่างระหว่างผู้คน สถานที่ และเมือง กลายมาเป็นภาพวาด Landscape ที่ผสมผสานแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง รวมถึงอาคาร สวนสาธารณะ สวนสนุก และได้ใส่ภาพแห่งจินตนาการให้เป็นกิมมิกที่น่าสนใจ เพื่อให้ทุกคนได้ตามหารายละเอียดที่ซ่อนอยู่ โดยภาพวาดจะมีเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งความสนุก ตลก และซึ้งใจรวมอยู่ด้วยกัน
“ผมมองว่า MasterPeace Pain-ting ไม่ใช่งานศิลปะของผมคนเดียว แต่คือผลงานที่มาจาก ‘ใจ’ ของหลากหลายผู้คน ศิลปะคือการเปิด ‘พื้นที่ใจ’ ให้ผู้คนได้แสดงอารมณ์ ระบายความรู้สึกออกมาอย่างเต็มที่ผ่านการระบายสี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Art Therapy ที่ทุกคนเข้าถึงได้”
ตีตั๋วออกเดินทางสู่มิติใหม่ของอุโมงค์ภาพวาดเมืองในฝัน ร่วม “ระบาย(สี)…ให้ใจสบาย” กับกิจกรรม“MasterPeace Pain-ting” ที่จะเปลี่ยนทุกความรู้สึกให้กลายเป็นความสวยงาม และร่วมสรรค์สร้าง “ที่ที่ชีวิตดี” ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายนนี้ ที่อุโมงค์เชื่อมมิตร สามย่านมิตรทาวน์ แลนด์มาร์กที่เชื่อมต่อทุกชีวิตใจกลางเมืองให้กลายเป็นแกลเลอรีมีชีวิตชีวาบน “พื้นที่ของความรู้สึกดี” ที่ทุกคนจะได้หยุดพัก ฮีลใจ และปลดปล่อยความรู้สึกผ่านกิจกรรมศิลปะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังไปด้วยกัน