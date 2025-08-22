ในประเทศ

ไขข้อสงสัย! เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ไม่ทำพินัยกรรม ใครมีสิทธิรับมรดก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม กรมที่ดิน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ชวนคลายข้อสงสัย กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ใครมีสิทธิรับมรดกที่ดิน ดังนี้

ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกที่ดิน คือ ทายาทโดยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด 6 ลำดับ โดยลำดับก่อนหน้าจะตัดสิทธิลำดับถัดไป ยกเว้น ผู้สืบสันดานและบิดามารดาที่สามารถรับมรดกพร้อมกันได้

ทายาทโดยธรรมทั้ง 6 ลำดับ ได้แก่

  1. ผู้สืบสันดาน เช่น บุตร หลาน เหลน
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ ย่า ตา ยาย
  6. ลุง ป้า น้า อา

นอกจากนี้ คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีชีวิตอยู่ ก็มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมด้วย

