ไขข้อสงสัย! เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ไม่ทำพินัยกรรม ใครมีสิทธิรับมรดก

กรมที่ดินมีคำตอบ เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ไม่ทำพินัยกรรม ใครมีสิทธิรับมรดก
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม กรมที่ดิน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ชวนคลายข้อสงสัย กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต โดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ใครมีสิทธิรับมรดกที่ดิน ดังนี้
ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกที่ดิน คือ ทายาทโดยธรรม ซึ่งมีทั้งหมด 6 ลำดับ โดยลำดับก่อนหน้าจะตัดสิทธิลำดับถัดไป ยกเว้น ผู้สืบสันดานและบิดามารดาที่สามารถรับมรดกพร้อมกันได้
ทายาทโดยธรรมทั้ง 6 ลำดับ ได้แก่
- ผู้สืบสันดาน เช่น บุตร หลาน เหลน
- บิดามารดา
- พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
- พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
- ปู่ ย่า ตา ยาย
- ลุง ป้า น้า อา
นอกจากนี้ คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีชีวิตอยู่ ก็มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกับทายาทโดยธรรมด้วย
