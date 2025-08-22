เปิดพฤติการณ์ ปลัดอบจ.มุกดาหาร รีดทรัพย์ผู้รับเหมา ขู่เรียก 10% เงินไม่ครบโทรทวง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ พลบม่วง ผกก.3 บก.ปปป. นำกำลังจับกุม ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ ,ข่มขึนใจให้บุคคลอื่นมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน, และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” โดยจับกุมตัวได้ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
สืบเนื่องจากมีตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่ง เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ บก.ปปป. ว่า ถูก ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึง ปลัด อบจ.มุกดาหาร ข่มขู่เรียกเงินแลกกับเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หลังก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวชนะประมูลทำสัญญารับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกับ อบจ.มุกดาหาร รวม 7 โครงการ มูลค่า 12,773,000 บาท โดยมี ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ปลัด อบจ.มุกดาหาร เป็นผู้ลงนาม
ต่อมาหลังส่งมอบงานและเบิกเงินได้เพียง 2 โครงการ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร กลับบ่ายเบี่ยงไม่ให้เบิกเงินอีก 5 โครงการที่เหลือ อ้างว่างานไม่เรียบร้อย ทั้งที่ในความเป็นจริงทางบริษัทได้ทำงานถูกต้องครบถ้วนและมีการเซ็นตรวจรับแล้ว
ต่อมา ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร จะยื่นข้อเสนอขอเรียกรับเงินค่าตอบแทน 10% ของโครงการ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 700,000 บาท ด้วยความที่ผู้เสียหายเกรงว่าหากไม่ทำตามก็จะไม่สามารถเบิกเงินค่าดำเนินการได้ จึงจำยอมนำเงินสดไปส่งมอบให้กับ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ก่อน 5 แสนบาท โดยนำไปวางตามจุดที่นัดหมาย
แต่เมื่อ ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร เห็นว่าได้รับเงินไม่ครบ จึงโทรทวงเงินส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจนำเรื่องเข้าแจ้งความกับตำรวจ บก.ปปป. จนนำมาสู่การออกหมายจับ และ นำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน ว่าที่ ร.อ.วัทธิกร ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ เบื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายในห้องทำงานส่วนตัวของผู้ต้องหา ซึ่งหลังเสร็จการตรวจค้นจะเร่งนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป