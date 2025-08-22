เปิด 10 อันดับ สายงานข้าราชการ ที่มี ‘ตำแหน่งว่าง’ มากที่สุด พยาบาลวิชาชีพ-ธุรการ แชมป์
สำนักงาน กพ. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐ ปี พ.ศ.2567 เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เปิดเผยข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างทั้งหมดกว่า 34,922 ตำแหน่ง โดยจัดอันดับ ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งว่างมากที่สุด 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไว้ดังนี้
ตำแหน่งใน สายงาน (ประเภทวิชาการ) ที่มีตำแหน่งว่างมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1.พยาบาลวิชาชีพ 3,439 ตำแหน่ง 2.นักวิชาการสาธารณสุข 2,751 ตำแหนง 3.นายแพทย์ 1,882 ตำแหน่ง 4.เจ้าพนักงานปกครอง 1,272 ตำแหน่ง 5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1,005 ตำแหน่ง 6.ทันตแพทย์ 825 ตำแหน่ง 7.นิติกร 823 ตำแหน่ง 8.นักวิชาการเงินและบัญชี 740 ตำแหน่ง 9.นักจัดการงานทั่วไป 682 ตำแหน่ง 10.นักตรวจสอบภาษี 590 ตำแหน่ง
ตำแหน่งใน สายงาน (ประเภททั่วไป) ที่มีตำแหน่งว่างมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ 1.เจ้าพนักงานธุรการ 2,011 ตำแหน่ง 2.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1,753 ตำแหน่ง 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,101 ตำแหน่ง 4.เจ้าพนักงานสรรพากร 522 ตำแหน่ง 5.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 482 ตำแหน่ง 6.นายช่างโยธา 470 ตำแหน่ง 7.เจ้าพนักงานพัสดุ 377 ตำแหน่ง 8.นายช่างสำรวจ 295 ตำแหน่ง 9.นายช่างไฟฟ้า 289 ตำแหน่ง และ10.นายช่างเครื่องกล 280 ตำแหน่ง