ตะลึง ข้าราชการไทย แห่ลาออก ปีเดียวเกือบหมื่นคน สธ.ฟาดไปแล้ว เกินครึ่ง

สำนักงาน กพ. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐ ปี พ.ศ.2567 เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยตอนหนึ่งกล่าวถึง การสูญเสียของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 19,006 คน จากสาเหตุ 1.เกษียณอายุ 9,248 คน (48.66%) 2.ลาออก 9,109 คน (47.93%) 3.เสียชีวิต 197 คน (2.38%) และ 4.ออกด้วยเหตุผิดวินัย 452 คน (1.04%) ตามลำดับ

โดยพบว่า เมื่อจำแนกตาม “ส่วนราชการ” และประเภทการสูญเสียจากการ “ลาออก” กระทรวงสาธารณสุข สูญเสียข้าราชการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 4,674 คน 2.กระทรวงมหาดไทย 988 คน 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 696 คน 4.กระทรวงการคลัง 638 คน 5.กระทรวงคมนาคม 358 คน

กล่าวคือ ในปีงบประมาณ 2567 ข้าราชการไทยลาออกจำนวน 9,109 คน มากที่สุดคือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4,674 คน เกินครึ่งของทั้งหมด

 

 