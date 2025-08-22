กรมอุตุ จับตาพายุที่ฟิลิปปินส์ใกล้ชิด ไทยเจออิทธิพล 24-27 ส.ค. ฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุ จับตาพายุที่ฟิลิปปินส์ใกล้ชิด แนวโน้มทวีกำลังเป็นโซนร้อน ไทยเจออิทธิพล 24-27 ส.ค. ฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมแรง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อความว่า “ด่วนที่สุด จับตาว่าพายุโซนร้อนคาจิกิ” นั้น กรมอุตุฯชี้แจงว่า เป็นข่าวที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม ทำให้มีฝนตกกระจายและตกหนักในบางพื้นที่ สำหรับการเรียกชื่อของพายุขอให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุฯต่อไป
กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุดีเปรสชั่นบริเวณฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มทวีกำลังแรงกระทบไทย กรมอุตุนิยมฯคาดว่า พายุดีเปรสชั่นดังกล่าวมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในช่วงวันที่ 25-26 สิงหาคม 2568
อิทธิพลของพายุจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 24-27 สิงหาคม 2568
จากอิทธิพลของพายุดังกล่าวส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23-26 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร จึงขอให้ชาวเรือและผู้ประกอบการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรทางน้ำ สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากกรมฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น