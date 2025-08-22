กทม.แท็กทีม กฟน. ‘มุดสายไฟฟ้าลงดิน’ ให้เมืองกรุงฯ ไม่รุงรัง ประชาชนปลอดภัย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม ที่ห้องคอนเซอร์เวอร์ทอรี่ ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เขตคลองเตย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในการเสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ในพื้นที่กรุงเพพมพามคร” โดยมี นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (กทม.) และ นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมเสวนา
ในการเสวนา ผู้อำนวยการสำนักการโยธายืนยันความร่วมมือระหว่าง กทม. และ กฟน. ว่ามีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากหลายภารกิจเกี่ยวพันกับประชาชนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างถนน การนำสายไฟฟ้าลงดิน การแก้ปัญหาฝาท่อ–บ่อพัก และการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเห็นผลชัดเจน
ด้าน นายฐิติวุฒิ รองผู้ว่า กฟน. กล่าวว่า กทม. คือบ้าน และการไฟฟ้านครหลวงก็เปรียบเสมือนช่างไฟประจำบ้าน การทำงานร่วมกันจึงมีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำให้เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และประชาชนมีความสุข ความร่วมมือระหว่าง กทม. และ กฟน. ต้องดำเนินต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานบำรุงรักษาไฟฟ้า ถนน ฝาท่อ หรือสายสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น
ด้าน นายวิศณุกล่าวว่า ขอบคุณ กฟน. ที่ร่วมมือกับ กทม. ในการสร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่ประชาชน แต่งานบริการสาธารณะ (Public Service) ไม่มีสิ้นสุด ความรู้และความร่วมมือระหว่าง กทม. และ กฟน. ต้องสานต่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ในการนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย