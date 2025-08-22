ชัชชาติ ย้ำ ‘สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย’ รู้ไว้ก่อนเป็นวัยรุ่น หวังห่างไกลภัยไซเบอร์-ยาเสพติด
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568 รุ่นที่ 386 โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานในพิธี
นายชัชชาติกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ในวันนี้ ในฐานะที่เคยอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่ 2 มาก่อน โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดี กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 386 แล้ว
“ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด พิษภัยจากอินเทอร์เน็ต รักษาวินัยจราจร รู้วิธีการปฐมพยาบาล มีความกตัญญู มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากมีการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ในครั้งต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ 400 รุ่นที่ 500 ก็ยินดีมาร่วมงาน” นายชัชชาติ กล่าว
โดย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ หากได้รับการหล่อหลอมพฤติกรรม และปลูกฝังทัศนคติที่ดี เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 49 ปี
สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568 รุ่นที่ 386 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2568 รูปแบบไป-กลับ ณ โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง
โดมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) รวมทั้งสิ้น 302 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การป้องกันยาเสพติดให้โทษ วินัยจราจร ภัยจากอินเทอร์เน็ต การปฐมพยาบาลและการดับเพลิง สร้างทัศนคติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย การรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย มีความกตัญญู มีระเบียบวินัย รักความยุติธรรม ยึดมั่นประเพณีอันดีงามของไทย รู้จักเสียสละ มีความรับผิดชอบ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนทั่วไป สร้างความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีระหว่างกันและกัน
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอันเป็นการเติมเต็มศักยภาพ เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป
สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย วินัยจราจร เน้นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการโดยสารรถตู้ประจำทาง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตอาสา และเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ในสภาวะปัจจุบัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR การบรรยาย เรื่อง พิษภัยของยาเสพติด ภัยจากอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ ความรู้คู่คุณธรรม สำหรับเยาวชน หัวข้อ ‘รู้ไว้ก่อนเป็นวัยรุ่น’ ฐานผจญภัยทดสอบสมรรถภาพและจิตใจ กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของแต่ละหมู่สี
ในการนี้มี พล.ต.ท.อนันต์ ภิรมย์แก้ว ประธานมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี