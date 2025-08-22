ทวิดา โชว์นายกฯเมืองโรซัส ฟิลิปปินส์ ‘กทม.พัฒนาเมือง’ ด้วยแผนที่เสี่ยงภัย-ทราฟฟี่ฯ

ทวิดา ชวนนายกฯ เมืองโรซัส ฟิลิปปินส์ ชมสีสันยามค่ำเมืองกรุงฯ – โชว์ พัฒนาเมืองด้วย แผนที่เสี่ยงภัย-ทราฟฟี่ฯ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ Mr. Ronnie T. Dadivas นายกเทศมนตรีเมืองโรซัส จังหวัดคาปิซ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะเมืองโรซัส ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสำเร็จของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในระดับเมือง และนโยบายการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดย ที่ปรึกษาฯ พรพรหม ได้บรรยายหัวข้อ What does Bangkok as a Smart City Look Like? พูดถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม ที่เชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ ลดปริมาณขยะ ซึ่งหากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามที่กำหนดไว้จะได้รับสิทธิ์ลดค่าขยะจาก 60 บาท เป็น 20 บาทต่อเดือน
ด้าน น.ส.ทวิดา ได้บรรยายหัวข้อ BMA’s SDGs Implementation ซึ่งได้ยกตัวอย่างการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การทำแผนที่เสี่ยงภัยกรุงเทพมหานคร (BKK Risk Map) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเสี่ยงภัยต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ มีการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
รวมถึงการนำ Traffy Fondue มาเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไข ช่วยให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ สามารถทำได้เร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามามากกว่า 1 ล้านเรื่องแล้ว ซึ่งหากคณะเมืองโรซัสอยากดูข้อมูลต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร สามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ในช่วงท้าย น.ส.ทวิดา รองผู้ว่าฯ ยังได้เชิญชวนให้นายกเทศมนตรีเมืองโรซัส และคณะ ได้จับจ่ายและเที่ยวชมในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เพื่อจะได้ชมบรรยากาศและสีสันยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางกลับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และหวังว่าจะมีโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช่นกัน
สำหรับ คณะศึกษาดูงานเมืองโรซัส จำนวน 40 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเมืองโรซัส Ms. Teresa H. Almalbis รองนายกเทศมนตรีเมืองโรซัส สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองโรซัส ผู้แทนสันนิบาตเมืองแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (LCP) ผู้บริหารระดับสำนักในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม งบประมาณ การโยธา สาธารณสุข การท่องเที่ยว ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง