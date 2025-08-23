ผวาทั้งลำ ผู้โดยสาร หิ้วกระเป๋าดำ พูดมีระเบิดบนเที่ยวบิน ดอนเมือง-หาดใหญ่ ส่งคนแจ้งความแล้ว
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ร.ต.อ.ตูชัย สุระเสียง รองสว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง รับแจ้งเหตุผู้โดยสารพูดว่ามีระเบิดบนเครื่องบิน บนเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 716 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เวลาประมาณ 18.17 น. ที่ผ่านมา พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง สั่งการให้ตำรวจดอนเมืองรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่า
จากการสอบสวนทราบว่า นายสุรศักดิ์ อายุ 47 ปี ชาว จ.ปัตตานี ผู้ต้องหา นั่งอยู่บนเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 716 เบาะนั่ง 17 B ที่นั่งฉุกเฉิน เดินทางจากดอนเมือง – หาดใหญ่ ที่เครื่องบินจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสารประมาณ 186 คน และอยู่ในระหว่างการบิน ลูกเรือ พนักงานบริการบนเครื่องบิน ขณะกำลังเดินตรวจและให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน มาพบผู้ต้องหาวางกระเป๋าถือสีดำไว้บนขาผู้ต้องหา จึงบอกให้ผู้ต้องหานำกระเป๋าไปวางไว้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะผู้ต้องหา ผู้ต้องหาจึงหยิบกระเป๋าเพื่อจะนำไปวางไว้ที่ช่องเก็บสัมภาระตามที่ลูกเรือบอก
ขณะกำลังหยิบกระเป๋า ผู้ต้องหาได้พูดเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “ตาโก๊ะ” แปลว่า กลัว ต่อด้วยคำว่า “กลัวมีระเบิด” ทำให้ลูกเรือตื่นตกใจ เกรงว่าในกระเป๋าถือของผู้ต้องหามีระเบิด ลูกเรือจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบผู้ต้องหา ผลการตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติ เป็นเหตุให้เที่ยวบินดังกล่าวต้องเลื่อนเวลาการบินออกไป ซึ่งการกระทำของผู้ต้องหา น่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยาน หรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบิน ตื่นตกใจ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้รับความเสียหายจึงแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ด้านพ.ต.อ.ภูวดล เปิดเผยว่า จากการสอบปากคำดังกล่าวผู้ก่อเหตุ ตั้งใจแหย่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สั่งให้เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บบนชั้นวางสัมภาระ จึงแจ้งข้อหา ข้อหาแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุก 5 ปี เบื้องต้นปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกัน เนื่องจากไม่มีการหลบหนี ก่อนควบคุมตัวส่งฟ้องต่อไป