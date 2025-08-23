ตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ตร.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตร. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 พร้อมมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้อกำกับสั่งการต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
โดย พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.อก.ภ.1 เป็นผู้แทนโฆษก ตร.ภ.1 พ.ต.ท.หญิงสายชล สิทธิศักดิ์ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง และนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ จากนั้น พล.ต.ท.อาชยน มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมอบรม