ทางหลวง เปิดสัญญาจ้าง สะพานลอย 6.5 ล้านบาท เร่งเคลียร์ซาก คาดวันนี้จราจรกลับสู่ภาวะปกติ

กรมทางหลวง ส่งเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่คานสะพานลอยร่วง บริเวณ บ.นาไทร คาดวันนี้การจราจรกลับสู่ภาวะปกติ ไม่มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงอุบัติเหตุจากการยกติดตั้งคานสะพานลอย ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.10+100 (บริเวณ บ.นาไทร) ว่า ขณะนี้ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และเร่งจัดการพื้นที่เพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
โดยเบื้องต้น เป็นอุบัติเหตุ เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 20.30 น. บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่ายตชด. – พังงอน กม.10+100 (ด้านซ้ายทาง-ขวาทาง) พื้นที่ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการติดตั้งคานสะพานลอย ได้เกิดเหตุคานร่วงตกทับรถบรรทุก 22 ล้อ ซึ่งเป็นของผู้รับจ้าง ที่จอดอยู่ใต้คานสะพานลอยและรถเครนจำนวน 2 คัน ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่เกิดขึ้นนี้ วิศวกรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อหามูลที่ชัดเจน ทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงไม่มีทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
งานก่อสร้างดังกล่าว เป็นสัญญาเลขที่ จบ.39/2568 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 317 ระหว่าง กม.10+185 – กม.10+186 จำนวน 1 แห่ง โดยมีผู้รับจ้างเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ มูลค่างาน 6.56 ล้านบาท สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2568 และสิ้นสุดในวันที่ 13 กันยายน 2568 รวมระยะเวลาทำการทั้งสิ้น 180 วัน
โดยล่าสุด ได้มีการปิดจราจรถนนสายหลักทั้งขาเข้า จ. จันทบุรี และขาออก ไปยัง จ.สระแก้ว และเปิดใช้ทางเบี่ยง โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเวลาเนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ เกิดฝนตกหนัก เป็นอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานคาดว่าภายในวันนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้การจราจรกลับสู่ภาวะปกติ
ทั้งนี้กรมทางหลวงขอยืนยันว่าการดำเนินงานยังคงยึดมั่นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และการก่อสร้างในแต่ละโครงการนั้นต้องไม่กระทบต่อการจราจรของประชาชน และทุกโครงการที่ดำเนินการนั้นจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
