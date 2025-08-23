ด่วน ไฟไหม้ห้างดัง ย่านประตูน้ำ คนแตกตื่น หนีอลหม่าน พบต้นเพลิงชั้น 3 จนท.เร่งควบคุม
เมื่อเวลา 14.19 น. วันที่ 23 สิงหาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานว่า ได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้อาคาร ใกล้เคียงห้างดังย่านประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท กำลังไปที่เกิดเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เกิดเหตุมีควันไฟออกมาจำนวนมาก ตรวจสอบต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้า
ต่อมาเวลา 14.32 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ถึงที่เกิดเหตุ ขณะนี้เพลิงสงบ ตรวจสอบแล้วเพลิงลุกไหม้กองเสื้อผ้าภายในร้าน บริเวณชั้นที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างตรวจสอบ
